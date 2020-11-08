Emeklilerin gözü bu ay yapılması beklenen KPDK toplantısında. Memur emeklileri, kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi için toplantıdan karar çıkmasını istiyor. Bu ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, memur emeklilerini heyecanlandırdı. Memur emeklileri, intibak taleplerinin KPDK gündeminde karara bağlanmasını bekliyor. Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli vatandaşların maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşları en az 1500 TL seviyesine yükseltildi. Bu düzenlemelerin esas amacı emeklilerin ekonomik gücünün artırılmaya çalışılması. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?
İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.
İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?
Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.
355 TL ZAM
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da intibak bekliyor. Bu talep hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.
İNTİBAK DÜZENLEMESİNDE TEK YOL
Bu ekonomik gücün artırılması maksadıyla dile getirilen taleplerden bir tanesi de intibak düzenlemesi.
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için getirilen bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de getirilmesi talep edildi. Bu düzenleme talepleri için açılan tüm davalar ise sonuç vermedi. Yargı yolunun kapanmasıyla intibak düzenlemesi için tek meclisten geçmesi. Bu kapsamda hükümetin bu alanda bir çalışma hazırlaması ve TBMM'ye sunması gerekiyor. TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bu yasa kabul edilirse maaşlar artacak.
İntibak yasası düzenlemesi ile zam tutarı maaşa göre olacak. En yüksek zam rakamı ise 355 TL seviyesinde olacak.
İNTİBAK NEDİR?
Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla düzenlenecek. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.