En az ilkokul mezunu Kızılay KPSS şartsız personel ve işçi alımı başvurusu başladı (temizlik personeli, şoför, memur iş başvurusu)

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Destek Personeli (Ulaşım Hizmetleri)

- En az ilköğretim tercihen Lise mezuniyeti,

- Tercihen en az 2 yıl iş deneyimine sahip ve aktif sürücülük tecrübesi olan,

- En az B sınıfı tercihen E sınıfı ehliyete sahip olan ve diğer ehliyet sınıflarına sahip olması durumunda ilgili belgeleri ibraz edebilecek,

- Tercihen Forklift, SRC ve Psikoteknik belgesi'ne sahip olan

- Seyahat engeli olmayan,

- Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmaması,

- İletişim becerileri ve temsil kabiliyeti olan,

- Aktif ve dinamik çalışabilen,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Gelişim odaklı,

- Paydaş memnuniyetine önem veren,

- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Destek Personeli (Temizlik ve İkram Servisi)

- En az ilköğretim tercihen Lise mezuniyeti,

- Tercihen 1 yıl iş deneyimi,

- Tercihen 'Hijyen Sertifikasına' sahip,

- Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmaması,

- Temizliğe ve hijyene önem veren, farklı temizlik malzemelerine alerjisi olmayan,

- Aktif ve dinamik çalışabilen,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Gelişim odaklı,

- Paydaş memnuniyetine önem veren,

- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

- Seyahat engeli bulunmayan,

- Tercihen ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen.