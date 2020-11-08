En az ilkokul mezunu Kızılay KPSS şartsız personel ve işçi alımı başvurusu başladı (temizlik personeli, şoför, memur iş başvurusu)

Kızılay tarafından en az ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve işçi alımı başvurusu başladı. Türk Kızılayı kariyer sayfası üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Temizlik personeli, şoför, memur iş başvurusu şartları haberimizde yer almaktadır
BAŞVURU ŞEKLİ
İlana başvurular internet üzerinden alınmaya başladı.
https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
İlana başvuru yapmak için linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve Kızılay kariyer sayfasında üyelik oluşturarak müracaatınızı yapın .
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
Destek Personeli (Ulaşım Hizmetleri)
- En az ilköğretim tercihen Lise mezuniyeti,
- Tercihen en az 2 yıl iş deneyimine sahip ve aktif sürücülük tecrübesi olan,
- En az B sınıfı tercihen E sınıfı ehliyete sahip olan ve diğer ehliyet sınıflarına sahip olması durumunda ilgili belgeleri ibraz edebilecek,
- Tercihen Forklift, SRC ve Psikoteknik belgesi'ne sahip olan
- Seyahat engeli olmayan,
- Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmaması,
- İletişim becerileri ve temsil kabiliyeti olan,
- Aktif ve dinamik çalışabilen,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
Destek Personeli (Temizlik ve İkram Servisi)
- En az ilköğretim tercihen Lise mezuniyeti,
- Tercihen 1 yıl iş deneyimi,
- Tercihen 'Hijyen Sertifikasına' sahip,
- Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmaması,
- Temizliğe ve hijyene önem veren, farklı temizlik malzemelerine alerjisi olmayan,
- Aktif ve dinamik çalışabilen,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- Tercihen ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen.
Bağış Yönetimi Uzmanı
- En az ön lisans tercihen Lisans mezuniyeti(Tercihen iibf),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- En az 2 yıl iş deneyimi,
- Tercihen İyi düzeyde İngilizce dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- STK'lar ve Bağış yönetimi konusunda yasal mevzuat bilgisi,
- Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Tercihen SAP kullanım bilgisi,
- Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,
- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
- Etkili iletişim ve sunum becerisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
Bağış Yönetimi Birim Yöneticisi
- Lisans mezuniyeti (Tercihen iibf ve iletişim bölümleri),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- 2 yıl yöneticilik olmak üzere 5 yıl iş deneyimi,
- Tercihen iyi düzeyde İngilizce dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- STK'larla ve bağış yönetimiyle ilgili yasal mevzuat bilgisi,
- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Tercihen SAP kullanım bilgisi,
- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Etkili iletişim ve sunum becerisi,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
Toplumsal Güçlendirme Uzmanı
- Lisans mezuniyeti (Tercihen sosyal hizmetler),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- En az 2 yıl iş deneyimi,
- Tercihen İyi düzeyde İngilizce dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- STK ve sosyal hizmet alanında yasal mevzuat bilgisi,
- Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Tercihen SAP kullanım bilgisi,
- Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,
- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
- Etkili iletişim ve sunum becerisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
Toplumsal Güçlendirme Birim Yöneticisi
- Lisans mezuniyeti (Tercihen sosyal hizmetler veya iibf),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- 2 yıl yöneticilik olmak üzere 5 yıl iş deneyimi (Tercihen sosyal hizmetler alanında),
- Tercihen iyi düzeyde İngilizce dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- STK'larla ilgili ve sosyal hizmet alanında yasal mevzuat bilgisi,
- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Tercihen SAP kullanım bilgisi,
- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı
- En az ön lisans tercihen Lisans mezuniyeti(Tercihen iibf),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- İlgili alanda en az 2 yıl iş deneyimi,
- Tercihen İngilizce dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,
- Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Tercihen SAP kullanım bilgisi,
- Muhasebe/bordro-tahakkuk bilgisi,
- Tercihen Satın alma/lojistik süreçleri bilgisi,
- Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,
- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
- Etkili iletişim ve sunum becerisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
Mali ve Destek Hizmetler Birim Yöneticisi
- Lisans mezuniyeti (Tercihen iibf),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- 3 yıl yöneticilik olmak üzere 7 yıl iş deneyimi,
- Tercihen İngilizce dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- Tercihen SMMM belgesine sahip,
- Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,
- Tercihen SAP (ilgili mali işler modülü) kullanım bilgisi,
- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
İlçe Şube Yönetimi Uzmanı
- En az ön lisans, tercihen lisans mezuniyeti (Tercihen iibf),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- En az 2 yıl iş deneyimi,
- Tercihen İngilizce dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,
- Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Tercihen SAP kullanım bilgisi,
- Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,,
- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
- Etkili iletişim ve sunum becerisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- İletişim yeteneği kuvvetli,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
İlçe Şube Yöneticisi
- Lisans mezuniyeti (Tercihen iibf, mühendislik fakültelerinin endüstri ve işletme vb. bölümleri),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- 3 yıl yöneticilik olmak üzere 7 yıl iş deneyimi,
- Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi ayrıca bölgesel gereklilikler çerçevesinde Arapça vb. 2. dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- STK'lar ile ilgili yasal mevzuat bilgisi,
- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Tercihen SAP kullanım bilgisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- İletişim yeteneği kuvvetli,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
İl Şube Yöneticisi
- Lisans mezuniyeti (Tercihen iibf, mühendislik fakültelerinin endüstri ve işletme vb. bölümleri),
- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
- 5 yıl yöneticilik olmak üzere 10 yıl iş deneyimi,
- Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi ayrıca bölgesel gereklilikler çerçevesinde Arapça vb. 2. dil bilgisi,
- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
- STK'lar ile ilgili yasal mevzuat bilgisi,
- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
- Tercihen SAP kullanım bilgisi,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Proaktif,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- İletişim yeteneği kuvvetli,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi
Tıp Fakültesi mezunu olup Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dallarından birinde uzmanlık diplomasına sahip,
Tercihen kan bankacılığının laboratuvar uygulamalarına yönelik alanlarda (kan bağışçısı tarama ve doğrulama testleri, immünohematolojik testler, kalite kontrolü) en az 3 yıllık deneyim sahibi,
Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
Tam zamanlı çalışabilecek,
Takım çalışmasına yatkın,
Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
Mecburi hizmetini tamamlamış,
Seyahat engeli olmayan,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Doktor
Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)
Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
Tam zamanlı çalışabilecek,
Mecburi hizmetini tamamlamış,
Takım çalışmasına yatkın,
Seyahat engeli olmayan,
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Sosyal sorumluluk sahibi,
Psikiyatrist
Psikiyatri alanında ihtisas yapmış olan,
İlgili alanda en az iki yıl iş deneyimine sahip olan , (tercihen hassas gruplarla ve mülteci nüfusla çalışmış olmak )
Yabancılar ve Uluslararası Koruma ve Kanunu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi,
Farklı kültür, gelenek ve inançlara saygı gösterebilme ve olumsuz çevrelerde çalışabilme becerisine sahip,
Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri kuvvetli olan,
Etkili zaman yönetimi yapabilen,
Travmaya maruz kalmış kişilere hizmet verebilecek olan ,
Problem çözme becerisine sahip olan,
Danışanlarının özel hayatlarına ilişkin gizliliğe saygı gösteren ve sağlayan,
Kendi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eden ve gelişime açık olan.
Çağrı Merkezi Operatörü
Lisans mezunu,
Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,
Ms Office programlarını etkin kullanabilen,
İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),
Ekip çalışmasına yatkın,
İletişim yetkinliği güçlü,
İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,
Sabırlı ve gelişime açık,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,