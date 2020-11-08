Emekli olma yaşı düşüyor, hemen emekli olabileceksiniz! Her çocuk için 2'şer yıl... Detayları açıklandı!

Staj sigortası ile erken emeklilik

Staj sigortası ile erken emeklilik sayesinde vatandaşlar borçlanma yaparak ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında daha erke emekli olabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlar büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Borçlanma haklarından yararlananlar prim ödeme şartlarından düşürebilecekler.

Prim borçlanma bedelleri ne kadar olacak?

Prim borçlanma bedelleri günlük ve aylık olarak değiştiği gibi maaşların miktarına da göre değişecek. Bu miktarlar;Günlük olarak verilen en düşük prim ödemesi 27,28 TLAylık olarak verilen en düşük prim ödemesi 818,40 TLGünlük olarak verilen en yüksek prim ödemesi 204,60 TLAylık olarak verilen en yüksek prim ödemesi 6.138,00 TL olarak belirlenmeleri yapılmıştır.