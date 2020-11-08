ATM'den 50 TL para çekti zengin oldu! Cebinizi ve cüzdanınızı mutlaka kontrol edin! Heran başınıza gelebilir!

Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum" dedi.

Koleksiyoner Kaplan: Hatalı basılan paralar bir kuruştan fazla etmez

Hatalı basım paraları için uçuk fiyatlar isteyenlere şok! Dört tonluk para koleksiyonuyla tanınan Esat Kaplan, "Bir kuruştan fazla etmezler. Hatta o para geçmeyebilir" dedi.

Gaziantepli para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde haber olan hatalı basım paraların değerinin olmadığını belirterek, istenilen rakamların ise hayalperestlik olduğunu kaydetti.

400'ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık dört tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan bir sıfırın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını iddia etti.