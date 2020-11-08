9 Kasım canlı altın takibi: Güncel gram, çeyrek ve yarım altın alış -satış fiyatı kaç TL oldu? Altın fiyatları en son ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR ? BİDEN SONRASI NE OLACAK?

Altının ons fiyatı 1951 dolar seviyesinde. Gram altın 534 TL. Çeyrek altın ise 874 TL.

BMO Capital Markets türev metal piyasaları müdürü Tai Wong, "Piyasalar Biden'ın başkanlığına ve Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına hazırlanıyor, böylece önümüzdeki iki yıl boyunca etkili politika hamleleri görülmeyebilir. Büyük bir mali teşvik paketinin olmayacağı ihtimali de ABD Hazine tahvillerinde sert bir ralliye neden olurken altını kendi fiyat aralığının tam ortasında konumlandırdı."

Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise "Güvenli liman alımları tartışmalı seçim sonuçları, Senato'da kimin çoğunluk olacağı ve seçim sonrası toplumsal olayların çıkabileceği endişeleriyle birlikte devam ediyor."