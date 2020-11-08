9 Kasım canlı altın takibi: Güncel gram, çeyrek ve yarım altın alış -satış fiyatı kaç TL oldu? Altın fiyatları en son ne kadar oldu?

Canlı altın takibi: Yastık altı yatırımı olarak tabir edilen altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 872,00 lira, Cumhuriyet altını 3.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,70 liradan işlem gördü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı. Peki Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın alış -satış fiyatı kaç TL oldu?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|523,80
|524,00
|538,50
|538,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.452,00
|3.473,00
|3.549,00
|3.570,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|477,70
|481,70
|491,00
|495,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.373,00
|3.393,00
|3.468,00
|3.488,00
|Yarım Ziynet
|1.687,00
|1.697,00
|1.734,00
|1.744,00
|Çeyrek Ziynet
|843,00
|848,00
|867,00
|872,00
ALTIN FİYATLARI NE KADAR ? BİDEN SONRASI NE OLACAK?
Altının ons fiyatı 1951 dolar seviyesinde. Gram altın 534 TL. Çeyrek altın ise 874 TL.
BMO Capital Markets türev metal piyasaları müdürü Tai Wong, "Piyasalar Biden'ın başkanlığına ve Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına hazırlanıyor, böylece önümüzdeki iki yıl boyunca etkili politika hamleleri görülmeyebilir. Büyük bir mali teşvik paketinin olmayacağı ihtimali de ABD Hazine tahvillerinde sert bir ralliye neden olurken altını kendi fiyat aralığının tam ortasında konumlandırdı."
Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise "Güvenli liman alımları tartışmalı seçim sonuçları, Senato'da kimin çoğunluk olacağı ve seçim sonrası toplumsal olayların çıkabileceği endişeleriyle birlikte devam ediyor."
"Bütün bu seçim tantanası geçtikten sonra altını sevmek zorunda kalacaksınız." diyen Moya, ekstra mali teşvik paketi ve Fed beklentilerinin bunda etkili olacağını belirterek şöyle devam etti:
"Bir mavi dalga senaryosu görmesek bile Fed faizlere birkaç yıl daha dokunmayacaktır. Yerel hükümetlerin salgında yaşanan artışla beraber daha fazla yardım ihtiyaçları doğrultusunda, Senato da daha fazla mali teşvik paketini geçirmek zorunda kalacaktır. Böylece Trump yönetiminde ticaret için geçecek dört zorlu yıl daha altının güvenli liman alımlarını artıracaktır."
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 872,00 lira, Cumhuriyet altını 3.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 536 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 524 bin 250 lira, en yüksek 536 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 536 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 203 milyon 110 bin 538,35 lira, işlem miktarı ise 2.274,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 218 milyon 572 bin 807,53 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.941,74 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.941,74 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,70 artarak 536 bin 300 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4554 lira, satışta 8,4892 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4358 lira, satışta 8,4696 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3120, dolar/yen paritesi de 103,56 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 düşüşle 40,15 dolardan işlem görüyor.
PETROL DÜŞTÜ, ALTIN 1,958 DOLARA YÜKSELDİ
Yatırımcıların, sonucuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ABD seçimlerine odaklandığı emtia piyasalarında, ABD Batı Teksas patrolünün varil yüzde 3.0'e yakın, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.5'e yakın düştü.
ABD seçimlerinde sonuçlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, doların sert para birimleri karşısında gerilemesiyle altın fiyatları ise 1,960 doları gördükten sonra, 1,958 dolara çekildi.
Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın, seçim çalışmalarında "temiz enerji"yi ve çevre koruma konularını öne çıkrmış olması, ve iklim konusundaki zorlukların aşılması için Yeşil Yeni Anlaşma'nın (Green New Deal) gerekliliğine ilişkin açıklamaları, petrol fiyasalarındaki işlemcilerde yarattığı kaygılarla satışlar arttı.
İş Yatırım'ın analizinde, "Başkanlık seçimlerini Biden kazanmak üzere; ancak, piyasalar için kimin olacağından ziyade ne zaman olacağı daha önemli" denildi ve eklendi:
"Trump'ın oyların yeniden sayılmasını istemesi ve sürecin uzaması güvenli limanlara yönelim artabilir. Dün 1,950 dolar seviyesinin üzerine yükselen altın bugün kar satışlarının etkisiyle 1,940 dolar seviyelerinden işlem görmekte. 1,960 dolar seviyesinin de kırılması yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir.
"Dün son bulan FED toplantısından piyasa beklentisine paralel olarak önemli bir sonuç çıkmadı. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve saatlik ücretler verisi ekonomik takvimin en önemli gündem maddeleri konumunda."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.62 düşüşle 40.14 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.61 düşüşle 37.98 dolar,
- altın yüzde 0.59 artışla 1,958.52 dolar,
- gümüş yüzde 1.18 düşüşle 25.68 dolar,
- bakır yüzde 0.44 artışla 6,865.00 dolar,
- platin yüzde 1.72 düşüşle 911.65 dolar,
- paladyum yüzde 2.47 artışla 2,443.54 dolar düzeyindeydi.
ALTIN NEDİR?
Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.
Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.
ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?
Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.
ALTIN NERELERDE KULLANILIR?
Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.