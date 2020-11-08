İstanbul özelinde bazı bankalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha önce aldığı tedbirleri tekrar devreye almaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları... Bankaların çalışma saatleri corona virüs vakalarının artmasından dolayı değişti. Toplumdaki herkesin sağlığını korumak ve hastalığın yayılma hızını azaltmak için bankalarda önlemler alınıyor. İçeriye belli sayıda kişi kabul ediliyor ve onlar çıktıktan sonra yeni müşteriler girebiliyor. Bu kapsamda çalışma saatleri de bankaya göre farklılık gösteriyor. İşte Ziraat, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank çalışma saatleri… EFT işlemleri ya da online para transferleri dışında, doğrudan banka şubesi ile yapılması gereken işlemler için bankaya gitmek gerekli. Bu nedenle de milyonlarca vatandaş, 2020 banka çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
İş Bankası, İstanbul'da gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."
2020 yılının mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu.
2020 YILININ MART AYINDA HANGİ TEDBİRLER ALINMIŞTI?
Günlük ücretsiz para çekme limitini yükseltmişlerdi.
Bankaların bir kısmı mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekerken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurmuştu
Milliyet'in haberine göre, Bazı bankalar ise müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etmişti.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da salgına karşı yapılan yeni mesai düzenlemesine göre, 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden, bunların dışındaki diğer personelin ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacağını bildirmişti.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN ESNEK MESAİ AÇIKLAMASI
Buna göre; İstanbul'da 60 yaş üstü, hamileler, kronik rahatsızlığı bulananlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışabilecek. Sanayide çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak.
Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu belirten Vali Yerlikaya bu gruba yönelik düzenlemeyi de şöyle açıklamıştı:
"Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat. 07.00'de, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır."
2020 BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkyie'deki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatleri oldu. Ancak sonrasında, normalleşme süreci ile birçok kurumun çalışma saatleri normale döndü. Bu doğrultuda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.
HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
DENİZBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00 - 17.00
GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
(Bankaların çalışma saatleri dönemlik olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle en doğru bilgi için bankaların resmi web sitelerini takip etmeniz tavsiye edilir)