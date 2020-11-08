İstanbul özelinde bazı bankalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha önce aldığı tedbirleri tekrar devreye almaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları... Bankaların çalışma saatleri corona virüs vakalarının artmasından dolayı değişti. Toplumdaki herkesin sağlığını korumak ve hastalığın yayılma hızını azaltmak için bankalarda önlemler alınıyor. İçeriye belli sayıda kişi kabul ediliyor ve onlar çıktıktan sonra yeni müşteriler girebiliyor. Bu kapsamda çalışma saatleri de bankaya göre farklılık gösteriyor. İşte Ziraat, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank çalışma saatleri… EFT işlemleri ya da online para transferleri dışında, doğrudan banka şubesi ile yapılması gereken işlemler için bankaya gitmek gerekli. Bu nedenle de milyonlarca vatandaş, 2020 banka çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor.