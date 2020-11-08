BAŞVURULAR SGK'NIN SİTESİNE e-DEVLET ŞİFRESİ İLE YAPILACAK

Söz konusu destek ödemeleri şuan sadece 3 il için geçerli. Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışma hayatında olan annelerin başvuru yapabileceği destek için www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet siteleri kullanılacak. Bu internet sitelerine başvurular e-Devlet şifreleri ile yapılacak.

DUL VE YETİM MAAŞI

Eşi veya babası vefat eden bir kadın devletten dul ve yetim maaşı almaya hak kazanır.

Bu maaş ödemesi kadının çalışmaya başladığı süreye kadar devam eder. Bunun yanında kadın evlendiğinde de bu maaş ödemesi keslir. Dul ve yetim maaşı sigortalı olarak vefat eden kişinin primlere bağlı olarak değişir.