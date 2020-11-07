



Dul maaşı alanlar vergi öder mi?

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde Emlak Vergisi ödemiyor.



Müracaat etmek gerekiyor mu?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.



Bugüne kadar ödenen vergiler ne olacak?

5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz.



Arsası olan emekliler ne yapacak?

Vergi istisnası sadece konutlar için geçerli.



Kat irtifaklı tapu geçerli mi?

Kat irtifakı tapusu olanlar da şartları yerine getirmişlerse Emlak Vergisi ödemez.



Eşler ayrı ayrı ev sahibi ise ne olur?

Şartları taşıyorlarsa iki eş de emekli olarak Emlak Vergisi ödemez.