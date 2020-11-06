Sabancı’dan 9 ayda 3.8 milyar TL kâr

Sabancı Holding, 2020 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 69 artırırken; 9 aylık dönemde toplamda 3.8 milyar lira kâr elde etti. 3. çeyrek itibarıyla konsolide satışlar ise yüzde 4 artışla 15.2 milyar liraya yükseldi. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Pandemi sürecinin yükselişe geçtiği dönem olan 2. çeyrekte, sağlam mali yapı, dengeli iş kolları ve düşen borçluluk oranlarının avantajıyla olumlu sonuçlar elde etmiştik. 3. çeyrekte ise yine dengeli iş kollarımız sayesinde özellikle yurt içinde hızlanan ekonomiyle finansal performansımızı daha da ileri taşıdık" dedi.