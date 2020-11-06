Sabancı’dan 9 ayda 3.8 milyar TL kâr

2020 yılının 3. çeyreğindegeçen yılın aynı döneminegöre net kârını yüzde 69artırırken; 9 aylık dönemdetoplamda 3.8 milyar lirakâr elde etti. 3. çeyrekitibarıyla konsolide satışlarise yüzde 4 artışla 15.2milyar liraya yükseldi."Pandemisürecinin yükselişe geçtiğidönem olan 2. çeyrekte,sağlam mali yapı, dengeli işkolları ve düşen borçlulukoranlarının avantajıylaolumlu sonuçlar eldeetmiştik. 3. çeyrekte iseyine dengeli iş kollarımızsayesinde özellikle yurtiçinde hızlanan ekonomiylefinansal performansımızıdaha da ileri taşıdık" dedi.