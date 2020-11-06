

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgaz ile Türkiye'ye büyük bir sevinç ve gurur yaşatan Fatih sondaj gemisi yeni lokasyonunda sondaja başladı.

Fatih sondaj gemisininkuyusunda arama çalışmalarına başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.de " Karadeniz 'in Fatih'i matkabı döndürdü. Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" paylaşımını yaptı.