Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgaz ile Türkiye'ye büyük bir sevinç ve gurur yaşatan Fatih sondaj gemisi yeni lokasyonunda sondaja başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda arama çalışmalarına başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez de "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" paylaşımını yaptı.