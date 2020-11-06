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    • Ekonomi
    • 06.11.2020 Gazete
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    ’in Fatih’i sondaja başladı! : "Nice seferlere, nice zaferlere!"

    , Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda arama çalışmalarına başlamasıyla ilgili hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


    Karadeniz'de Gaz Sahası'nda keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgaz ile 'ye büyük bir sevinç ve gurur yaşatan Fatih sondaj gemisi yeni lokasyonunda sondaja başladı.


    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda arama çalışmalarına başlamasıyla ilgili hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez de "'in Fatih'i matkabı döndürdü. Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" paylaşımını yaptı.

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    Haberler Ekonomi Karadeniz’in Fatih’i sondaja başladı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Nice seferlere, nice zaferlere!"