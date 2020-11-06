Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyenler, bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ancak 2021 yılı bekçi alımları için tarih henüz açıklanmadı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, bekçi alımları hakkında araştırmalara başladı. Yeni Ekonomi Programı görüşmelerine göre 2021 yılında ihtiyaca göre 100 bin personel alımı yapılacak. Bu alımların en başında koronavirüsten dolayı sağlıkçılar ve emniyet çalışanları olacak. Bekçi alımları ne zaman yapılacak, 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı merak edenler, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen bekçi alımlarının artık başlamasını istiyor. Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak. Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.
BEKÇİ ALIMI YAŞ SINIRI NEDİR?
Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek.
BEKÇİ ALIMLARINDA HÜKÜMLÜLÜK DETAYI
Geçtiğimiz dönem bekçi alım başvuru koşulları arasında yer alan hapis durumu ile ilgili şu şekilde bilgi yer alıyordu; Altı aydan fazla hapis, ya da ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile irtikâp, rüşvet, , dolanlı iflas, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, zimmet, ihtilas, inancı kötüye kullanmak ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş olmak gerekir.
Bunun dışında ek olarak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan kişilerin bekçi alımları başvurusu kabul edilmişti. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı.
Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi.
BEKÇİ ALIMLARINDA KİŞİNİN AHLAKİ DURUMU
Bekçi alımı başvuru şartlarında hem başvuru yapan kişinin kendi ahlaki durumu hem de eşinin ahlaki durumu kontrol edilir. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması şartı arandı.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunulmaması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu olunması istendi.
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi. Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek. Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.
Bekçi olmanın şartları nelerdir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.
Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.
Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.
Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.
Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.
Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.