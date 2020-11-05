Türkiye'nin milli gururu yerli otomobilde adeta talep patlaması yaşanıyor. Türkiye'nin en büyük araç kiralama şirketleri, TOGG'un yıllık 175 bin adetlik üretimini az buldu. Intercity ve Turkrent şirketleri, "Sektör, TOGG'dan ne kadar verilirse almaya hazır" dedi. Synı zamanda TOGG tedarikçileri hakkında açıklamalarda bulunan Gürcan Karakaş, yerli otomobil üretiminde pandemi sürecinde de çalışmaların aksamadan devam ettiğini açıkladı. Aracın üretimi ve yerlilik kısmı hakkında da açıklama yapan Gürcan Karakaş, hedefin yüzde 68 yerli üretim olduğunu söyledi. Öte yandan Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında övgü dolu bir habere imza attı. Peki, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için tedarikçiler ne zaman açıklanacak? İşte, TOGG tedarikçileri hakkında Gürcan Karakaş'ın açıklamaları
TOGG TEDARİKÇİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerli otomobilin 15 yıllık bir süreç olduğunu ve öncelikle projenin dış dünyadaki örneklerini incelediklerinin altını çizen Karakaş, hedef kitlenin beklentilerini tasarıma yansıttıklarını ve yerlilik, millilik için aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini Ekim ayında seçeceklerini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "TOGG 2022'de en az %51 yerlilikle yollara çıkacak. 2025'ten sonraki yerlilik oranı hedefi %68! Bugünden atılan adımlarla hedeflenen; sürdürülebilir tedarik zinciri kurmak ve yerli katma değeri artırmak. Bu adımlar, otomotiv sektörümüzün topyekün dönüşümünün de habercisi." ifadelerini kullandı.
AYLIK KİRASI 5 BİN 500 TL OLABİLİR
Kiralama şirketleri, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın yerli otomobilin fiyatı ile ilgili olarak "Piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak" sözlerinden yola çıkarak aylık kiralama bedelini bile belirledi. Türkiye'de araç kiralama sektörünün hızlı büyüdüğünü ve müşterilerin otomobil kiralamanın avantajını gördüklerini belirten şirket sahipleri, "Yerli otomobil hem dizayn olarak güzel hem de yakıt gideri açısından avantajlı. Aylık kira bedeli, aracın fiyatına göre değişebilir ama yerli ve milli aracın aylık kiralama bedeli 5 bin ya da 5 bin 500 TL civarında olur" dedi.
Şirketler, yerli otomobili kiralayan müşterilerin, yakıta ayda 674 TL daha az ödeyeceğini de hesapladı. Bu da TOGG'un araç kiralamada zirveye oturacağı yorumlarına neden oluyor. Turkrent'in Kurucusu Barkın Pınar, TOGG'dan ne kadar verirlerse alacaklarını belirterek, "İnsanlar TOGG'u satın almak kadar kiralama konusunda da ilgililer. C-SUV model araç kiralayan müşteriler TOGG'u soruyor" dedi.
YAKIT TÜKETİMİ ÇOK AZ
Kiralamada müşterinin tamamen kullanım maliyetine baktığını söyleyen Pınar, yakıt maliyetine göre elektrikli otomobilin diğerlerine açık ara fark attığını söyledi. Pınar şöyle devam etti: "TOGG'un başlangıç fiyatını olarak 250 bin lira diye kabul ediyoruz. TOGG, C-SUV modellerinin kira bedeli olan aylık 5 bin 500 TL'ye kiralanır. Ancak burada TOGG'un yakıt tüketim bedeli olumlu anlamda fark yaratıyor. Çünkü, C-SUV modelleri, 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıyor. TOGG ise 100 kilometrede 20 kw elektrik tüketiyor. Bir kw elektrik fiyatı 0.71 kuruş. 1 litre dizel yakıtın fiyatı 5.88 TL. Normal şartlarda kiralanan bir otomobil ortalama aylık 2 bin 500 kilometre yapıyor. C-SUV, 2 bin 500 kilometrede 1.029 TL yakıta para harcıyor. Elektrikli oto ise evindeki elektrik kaynağından şarj edilirse gelen fatura 355 lira. Buna göre aylık 674 lira yerli otoda cepte kalıyor. Bu da üç yıllık sözleşmede TOGG müşterisi açısından 25.000 TL'lik tasarruf demek. Aylık bazda ise 674 TL cebinde para kalıyor. Niye C-SUV kiralayacaksın ki. TOGG'u kiralarsın. Böylece yakıtta her üç ayda bir ayın bedavaya gelir."
INTERCITY: HER YIL 5 BİN ADET ALIRIZ
Türkiye'nin en büyük otomobil kiralama şirketi olan Intercity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yerli otomobil üretimini planlayanların yıllık üretim adedi konusunda daha cesaretli davranmalarını istedi.
Her yıl 20 bin yeni otomobil aldıklarını, bunun 5 bin adedini yerli otomobile ayırdıklarını söyleyen Vural Ak, "Ben bu kararı, yerli otomobil fiyatı ne olur diye düşünmeden aldım. Çünkü hem ülkemize destek oluyoruz hem de müşteri yerli otomobili beğendi ve kiralamak istiyor" dedi. Intercity'nin yerli otomobili bu miktarda almasıyla sektördeki diğer şirketlerin de bu alana yöneleceklerini söyleyen Vural Ak, "Bize göre yıllık üretim adedi olan 175 bin çok az. Bireysel alıcıların ilgisini var. Buna bir de bizim gibi kurumsal alıcılar da eklenirse üretim adedinin daha fazla olması gerekeceği ortaya çıkar" diye konuştu.
Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı
Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'la röportaj yaparak, sayfalarında, "Türk Tesla'sı: Bosch'un eski yöneticisi Türkiye'yi elektrik otomobil çağına nasıl taşımak istiyor?" başlığıyla Türkiye'nin Otomobili'ne dair bir habere yer verdi. Handelsblatt, Karakaş'ın röportaj verdiği ilk yabancı yayın oldu. Haberde, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG'un, doğuştan yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022'nin sonunda Boğaz'daki üretim bandından indirmesinin beklendiği hatırlatılarak, "Gürcan Karakaş, projeyi yönetiyor ve kendini diğer yerleşik üreticilerden farklı görüyor." denildi.
"Türkiye birinci lige çıkmak istiyor"
"Türk Tesla'sı" olarak nitelendirilen TOGG'un bir "Gigafactory"sinin olmadığına yer verilen haberde, şu ifadelere yer verildi: "Sadece İstanbul'un eteklerinde bir ofis kompleksi var. Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminin de birinci lige çıkmak istediği bu projede 220 mühendis bu ofiste çalışıyor. Proje için ülkedeki 6 şirket, güçlerini birleştirerek 3 milyar avronun üzerinde kaynak sağladı. Gürcan Karakaş'ı projenin başına patron olarak atadılar. 27 yıldır Bosch'ta kariyer yapan yönetici, gerçeklerin farkında olarak 'Kimse Türkiye'den elektrikli otomobil beklemiyor' diyor. Fakat Karakaş, beklentilerinin üstünde de kalmaya kararlı. Handelsblatt ile yaptığı röportajda 'Başından beri küresel boyutta rekabetçi olmak istiyoruz' dedi."
Otomobil için ortaya konulan sermayeye övgü
Haberde, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'ın Türkiye'nin yerli otomobili için ortaya koyduğu sermayeyi övdüğü belirtilerek, "İyi bir başlangıç için 3,3 milyar avro yeterli." şeklindeki değerlendirmesine yer verildi. Elektrikli otomobil pazarında birçok start-up şirketin fark edilmek için mücadele ettiği aktarılan haberde, TOGG CEO'su Karakaş için de, "İstanbul'daki toplantıda iyimserlik yayıyor. 54 yaşındaki oyuncu, göğsünde TOGG yazısı olan beyaz bir polo tişört ile karşılıyor. Ofisi bir CEO'nun ofisine benzemiyor. Masa o kadar yüksek ki ayakta çalışıyor, buzlu cam duvarlar sayılar, notlar ve kağıtlarla dolu." ifadeleri kullanıldı.