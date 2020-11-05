Konut kredisi nedir?

Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan gelir belgesi ve tapu ile şubeye giderek sürecinizi başlatabilirsiniz. Sonra ekspertiz uzmanları satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerini belirler. Belirlenen ekspertiz değerinin %80'ine kadar 3-240 ay vade aralığında konut kredisi alınabilmektedir. Evin geri kalan %20'si için peşinatınızın olması gerekmektedir.

Konut Kredisi Gerekli Evraklar

Başvurunuz onaylanırsa aşağıdaki belgeleri bankamıza teslim etmeniz istenir:

Nüfus cüzdanı, tapu, kira geliri varsa tapu veya e-devletten alınan "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekran görüntüsü, kira kontratı ve ödeme dekontu, faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge