Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu bankaları tarafından tarihin en uygun faizli kredileri vatandaşlara sunulmuş, ev satışlarında büyük artış sağlanmıştı. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisinde son durum ne? En uygun konut kredisi hangi bankada? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarınsa son durum... İşte 5 Kasım konut kredisi faiz oranları... 2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.
120 yıl geri ödeme tutarı
Sıfıra avantaj
Kampanya döneminde sıfır konuta sunulan avantaj, şu anda da devam ediyor. Kamu bankalarında sıfır konutlar (müteahhit satışlı, devir görmemiş) için yüzde 0.99 üzerinden 120 ay vadeli kredi bulmak mümkün. Rakam 1 milyon liranın üzerine çıkarsa veya vade 180 aya uzarsa faiz oranı yüzde 1.09'a yükseliyor.
İkinci elde durum
İkinci el konut için kredi kullandığınızda oranlar yükseliyor. Kamu bankalarında ikinci el konut için 120 ayda yüzde 1.25 oran uygulanıyor. Özel bankalarda sıfır konut avantajı bulunmadığı için hem sıfır hem de ikinci el konutlar için aynı oranlar var. Özel bankalarda konut kredisi oranları yüzde 1.25 ile yüzde 1.90 arasında değişiyor.
Konut kredisi nedir?
Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan gelir belgesi ve tapu ile şubeye giderek sürecinizi başlatabilirsiniz. Sonra ekspertiz uzmanları satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerini belirler. Belirlenen ekspertiz değerinin %80'ine kadar 3-240 ay vade aralığında konut kredisi alınabilmektedir. Evin geri kalan %20'si için peşinatınızın olması gerekmektedir.
Konut Kredisi Gerekli Evraklar
Başvurunuz onaylanırsa aşağıdaki belgeleri bankamıza teslim etmeniz istenir:
Nüfus cüzdanı, tapu, kira geliri varsa tapu veya e-devletten alınan "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekran görüntüsü, kira kontratı ve ödeme dekontu, faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge
Bu belgelere ek olarak;
Maaşlı Çalışıyorsanız: Devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi
Şahıs Firması Sahibiyseniz: Vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri
Tüzel Firma Sahibi/Ortağıysanız: Ortaklık yapısı teyidi için firmaya ait ticaret sicil gazetesi/hazirun cetveli, firmaya ait yılsonu ve güncel mali veriler (bilanço – gelir tablosu veya kurumsal vergi beyannamesi, işletme hesap özeti), firmaya ait vergi levhası
Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.
2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.
Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.
Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.
Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.
Kaynak: Posta