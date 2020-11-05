SGK'ın yeni yaptığı düzenlemeyle emekli olmak zorlaştırılırken, düzenleme 12,5 yılda da emekli imkanı sağlıyor. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşmı tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Genelde 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken emeklilik hakkına sahipken, bu tarihten sonra işe başlayanlara da yaş durumuna göre emeklilik kapısı açılabiliyor. Yani çalışıp prim ödemeyenler yaşı gelince 4500 günlük primleriyle emekli olabilirler.
KADIN-ERKEK FARKI VAR
Kısmi emeklilik için ise prim 2008'e kadar 4.500 gün oluyor. Bu da 12.5 yıla denk geliyor. 01.05. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün olarak uygulanıyor. Bu da 15 yıla tekabül ediyor. Burada ise 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor. 01.05.2008 sonrasında ilk defa sigortalı olan kadınlarda çalışma süresi 5.400 gün (15 yıl) olarak belirleniyor. Yine sigortalılık süresi 25 yıla tamamlanıyor. Yaş ise 01.01.2036'dan sonra kademeli olarak artırılıyor. Erkeklerde de yaşlar 5.400 günün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor.
10 YILDA EMEKLİLİK DE VAR
15 yıl 3600 günle emeklilik ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan erkekler 15 yıl 55 yaş ve 3600 gün olan üç şartı yerine getirdikleri son tarihe göre belirlenen bir yaşta emekli olabiliyor. Kadınlar ise 156 yıl 3600 gün ve 50 yaş olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşla emekli olabiliyorlar. Burada erkekler için yaş şartı 56 ile 60, kadınlar için ise 52 ile 58 arasında değişiyor.
ÖDEYEMEYEN BEKLESİN
12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşmı tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim sahip olması gerekiyor.
Bu durumdaki erkek sigortalılar yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Genelde 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken emeklilik hakkına sahipken, bu tarihten sonra işe başlayanlara da yaş durumuna göre emeklilik kapısı açılabiliyor. Yani çalışıp prim ödemeyenler yaşı gelince 4500 günlük primleriyle emekli olabilirler.
BUGÜNE YAKLAŞTIKÇA EMEKLİLİK ZORLAŞIYOR
1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ise tam emeklilikte prim gün sayısı 7200'e yani 20 yıla çıkıyor. Tam emeklilikte ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036'ya kadar 60, 2044 yılında ise 65'e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048'de de 65'e çıkıyor. Kısmi emeklilik için gereken prim de Mayıs 2008'den sonra 5400 güne yükseliyor. Burada 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 15 yıl aralıksız sigortalı çalışmak emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi gerekiyor.
EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE TOPLU İADE
Sigortalı olarak çalışan vatandaşların emekliliğe hak kazanabilmeleri için yaş, sigorta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının her birini eksiksiz taşıması gerekir. Emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekliliğe hak kazanamayan pek çok kişi bugüne kadar ödediği primlere ne olacağını kara kara düşünüyor. Yıllarca çalışıp emeğinin bir kısmının maaştan prim olarak kesilen ama emeklilik hayaline kavuşamayanların ortak düşüncesi olan bu soruna Sosyal Güvenlik Kurumundan yanıt geldi. Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklamasına göre emekliliğe hak kazanamayanlara ödedikleri primler toplu olarak iade edilecek.
Sigortalı bir işte çalışan pek çok kişinin hayali emekli olmaktır. Emekli olabilmek için gerekli şartları eksiksiz tamamlamış olmak gerekir. Emekliliğe hak kazanabilmek için yaş, sigortalılık süresi ve sigorta prim günü şartlarının hepsinin eksiksiz yerine getirilmiş olması gerekir.
Aynı zamanda yaş ve sigortalılık süresini dolduran vatandaşların prim ödemelerini yapabilmeleri için vatandaşlara hizmet borçlanması yapabilme hakkı sunulmuştur. Hizmet borçlanması kadınlar için doğum, erkekler için askerlik ve yurt dışında çalışan vatandaşlar için de yurt dışı borçlanma hakkı sunuluyor.
Prim ödemesi nasıl toplu geri alınır? Emekliliğe hak kazanamayan pek çok kişi, hizmet borçlanması ile de emekliliğe hak kazanamıyorsa vatandaşlara ödedikleri primleri toplu olarak geri alma hakkı sunuluyor. Toplu prim iadesi almak isteyen vatandaşların resmî olarak başvuruda bulunması gerekir.
Prim iadesi almak üzere başvuruda bulunacak olan kişilerin SGK'ya bağlı olarak hizmet akdine bağlı 4A veya kendi hesabına ya da ismine bağlı 4B sigortalılık statüsünde çalışmıyor olması gerekir.
4A, 4B ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 4C kollarından birinde çalışan kişilerin emeklilik için gerekli olan yaş ve hizmet sürelerinin tamamlanmış olması gerekir. Bu hizmet süresi kadınlar için 20 yıl, erkekler için de 25 yıl olarak belirlenmiştir.
Birden fazla işte çalışan kişilerin atına yapılan toplam prim ödemelerinin asgari ücretin 7.5 katında olması halinde aradaki farkın iade edilir. Tavan olarak belirlenen tutarı aşan kişilerin primlerini geri alabilmeleri için 10 yok içinde başvuruların yapılması gerekir.
Toplu ödeme geri alma başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu prim ödemesini alabilmek için resmî bir başvuru yapılması gerekir.
Başvuru yapılmadığı durumda ödeme yapılması mümkün değildir. Kişiler prim ödemelerini alabilmek için ikametlerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ilçe merkezlerine dilekçe yazarak başvuruda bulunmaları gerekir.
Ödeme alan vatandaşların emekliliğe hak kazanması için ödeme aldıkları prim miktarı kadar yeniden yatırmaları durumunda emekli olmaya hak kazanırlar.
Bu sayede pek çok kişi emekli olamasa bile ödediği primleri toplu olarak alma ve bir açığını kapatma imkanı da buluyor.