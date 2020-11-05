BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan Okul Öncesi Öğretmeni alımlarına başvuru yapacak adaylar, BURAYA tıkladıktan sonra e-Devlet üzerinden giriş yaparak ilanların detaylı kriterlerini görebilir ve kendilerine uygun olan ilana için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Alanları ve Maaşları

MEB'e bağlı veya özel devlet okulları, anaokulları, kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında iş imkânı bulabilirsiniz. Eğer belli birikiminiz ve tecrübeniz var ise bir kreş bile açabilirsiniz.

Devlet kurumunda bir anasınıfı öğretmeni haftalık 18 saat sabit maaş ücreti ve 15 saatlik ek ders ücreti alır. Yeni başlayan bir öğretmen aylık 2220 TL sabit maaş, ek derslerle birlikte 2800 TL gibi bir maaş elde eder.