Son senelerin en popüler İŞKUR programlarından birisi olan "İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı" iş arayan bireylerin deneyim edinmesi ve teorik olarak eğitimini aldığı iş dallarında işe başlamasına imkân sağlar. İŞKUR İşbaşı Eğitim programının esas emeli, işsiz olan bireylerin iş edinmesini ve bunu yaparken de tecrübe elde etmesini sağlamaktır. Her program sektörüne, eğitimine ve mesleğine göre farklılık gösterebilir. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
İş Başı Eğitim Kurslarına Kimler Başvuruda Bulunabilir?
İŞKUR'un internet sitesi üzerinden işsiz olarak kayıtlı olan kişiler.En az 15 yaşını dolduran kişiler.İşverenlerin birinci ya da ikinci derecen kan bağı olmayan, akraba olmayan kişiler.İş verenin eşi ya da hısımı olmayan kişiler.
Eğitime son 1 ay kala uzun zamanlı bir şekilde sigorta primi yatmayan kişiler.Eğitimin başlamasına 3 ay kala eğitime başvuru yapmış kişinin iş verenin daha önceden çalışanı olmayan kişiler.
Tarımsal etkinlikler içinde yer alan ve isteğe bağlı sigortalı olmayı tercih eden kişiler, Devletten maddi manevi herhangi bir yardım ve aylık alan kişiler de bu programdan yararlanabilecek.
Her program sektörüne, eğitimine ve mesleğine göre farklılık gösterebilir. İmalat ve bilişim dalında programa katılmak isteyen kişiler en fazla 6 ay Muhabirlik ve alanından programa katılmak isteyen kişiler en fazla 9 ay
Tehlikeli ve çok tehlikeli olan mesleklerde yer almak isteyen kişiler MEB ömür boyu öğrenme modülüne göre tasarlanan program görecekler.Siber güvenlik, kodlama, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı gibi mesleklerin programına katılmak isteyen kişiler en çok 9 ay eğitim görecekler.
Buna ek olarak 29 yaşını doldurmamış olacak.Diğer meslek dallarında bulunmak isteyen kişiler ise en çok 3 ay eğitim alacaklar.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuruyapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ