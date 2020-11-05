İş Başı Eğitim Kurslarına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

İŞKUR'un internet sitesi üzerinden işsiz olarak kayıtlı olan kişiler.En az 15 yaşını dolduran kişiler.İşverenlerin birinci ya da ikinci derecen kan bağı olmayan, akraba olmayan kişiler.İş verenin eşi ya da hısımı olmayan kişiler.

Eğitime son 1 ay kala uzun zamanlı bir şekilde sigorta primi yatmayan kişiler.Eğitimin başlamasına 3 ay kala eğitime başvuru yapmış kişinin iş verenin daha önceden çalışanı olmayan kişiler.

Tarımsal etkinlikler içinde yer alan ve isteğe bağlı sigortalı olmayı tercih eden kişiler, Devletten maddi manevi herhangi bir yardım ve aylık alan kişiler de bu programdan yararlanabilecek.