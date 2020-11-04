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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 15:22
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    • 04.11.2020 15:22
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    'ndan yarı fiyatına satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! İşte satılan lüks araçlar ve markalar

    yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. İhale üzerinden satılan araçlar arasında ünlü markalar da yer alıyor daha standart araçlar da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde e-ihale üzerinden satılacak araçlar açıklandığında, listenin biraz daha zenginleştiğini görmüş olduk.

    takvim.com.tr
    Ticaret Bakanlığı'ndan yarı fiyatına satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı!

    Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. Gümrükte takılan araçları düşük fiyatla satışının sağlandığı Eihale.gov.tr sitesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görerek araştırılıyor. Bu siteye üye olunduktan sonra rahatlıkla araçların satışlarına katılım sağlanabiliyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu uygun fiyatlı araçlardan bazıları ve e-ihale hakkında merak edilen tüm detaylar… İşte piyasa fiyatının altında satılan araçlar…

    İşte ihalede satılan araçlar
    Hummer

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Lincoln Limuzin

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Mercedes C220 CDI

    İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

    Peugeot 407 SW

    İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

    Audi A4

    İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira

    Opel Vectra

    İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira

    Peugeot Partner

    İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira

    E-İHALE NEDİR?

    Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan yarı fiyatına satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! İşte satılan lüks araçlar ve markalar