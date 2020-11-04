TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA ÖDENEN AYLIK SOSYAL YARDIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı hastalıklar için vatandaşlara aylık sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Bu hastalıkların kronik olması nedeniyle bu vatandaşların yardıma muhtaç durumları doğmaktadır. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle mali kayıp yaşayan hastalara nakdi yardım yapılmaktadır. Bu hastalık için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir evrak talebi yapılmamaktadır. Bu vatandaşlara her ay 1.460 TL nakit sosyal yardım verilmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI

Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde olmak, kendisinin veya eşinin sosyal güvencesi olmamak ve 701 TL'den fazla gelire sahip bulunmamak gerekir. Şartları uyan vatandaşlara her ay Yaşlılık Aylığı adı altında 672 TL ödeme yapılmaktadır.