Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinin ve döviz piyasasındaki hareketliliğin etkisiyle birlikte ikinci el otomobil piyasası karıştı. İkinci el otomobil satışlarında büyük artış yaşanırken uzmanlar otomobil almak isteyenleri bazı konularda uyardı. Peki araba alırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar… İkinci el otomobil piyasası son günlerde gözle görülür bir artış gösterirken, fiyatların yükselerek tavan yapması dikkat çekti. Piyasada sıfır araç bulunamadığından dolayı ikinci el araç fiyatlarının arttığını söyleyen galerici esnafı, fiyat değişikliklerine yetişemediklerini söyledi.
Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Alacağınız aracın modelini belirlediniz mi? İşte araç satın alırken dikkat edilmesi gerekenler.
ARACIN BOYASINI KONTROL ETTİRİN
Son günlerde çok sık karşılaşılan bir olayın başınıza gelme ihitmali var. O da sıfır aracın ikinci el çıkması. Bunun çok düşük bir ihtimal olmasına karşın, ülkemizdeki pek çok büyük otomotiv distribütörünün müşterilerine hasarlı araçlar sattığı haberler var. Ne kadar güvenilir bir marka olursa olsun, aracı almadan bir ekspertiz kontrol cihazını alarak aracın boyasını kontrol edebilirsiniz.
KIYASLAMA YAPIN
Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.
HANGİ ARACI BELİRLEDİĞİNİZE KARAR VERİN
Araçtan ne bekliyorsunuz? Konfor, performans, teknoloji? Kalabalık bir aileyseniz almanız gereken arabanın iç hacmi geniş olmalı. Bütçenize göre olan araçların hepsini inceleyerek kıyaslamalar yapın.
PAZARLIK YAPIN
Araç alırken fiyatı çekebileceğiniz kadar aşağı çekmeye çabalayın. İnternette ya da galeride aracın fiyatları yüksek olabilir. Bu fiyatlara kanmadan pazarlık yapın. Yanında size sundukları ekstraları öğrenin.
BELGELERİ KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN
Aracı alırken çoğu galeri belgeleri kişinin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları incelemelisiniz.
BENZİN Mİ DİZEL Mİ TERCİH ETMELİ
Geldik en önemli soruya. Benzin mi dizel mi tercih etmeli? Bu sorunun cevabı hem kişisel tercihe hem de araç ve yakıt göre değişebilir. Dizel daha tasarruflu bir yakıt olsa da bazı markalarda dizel modeller, aynı aracın benzinlisinden çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor.
TRAMER ARAÇ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
TRAMER sorgulama adımlarını tamamlamak için operatörler üzerinden SMS ile sorgulama yapabilirsiniz.
Sorgulamanın sonucunda kişiler; araç trafik poliçesi, araç kasko poliçesi, araç hasar kaydı, değişen parça bilgisi, araç detayları, mağdur verileri ve kazaya karışan araçların kaza tespit tutanağı sonrasındaki kusur oranlarına dair tespit ve bilgilere erişim sağlayabilmektedir.
KISA MESAJ İLE TRAMER SORGULAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Kısa mesaj ile sorgulama yapmak için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile anlaşmalı olarak hizmete başlamıştır. Bütün operatörler üzerinden ücretli olarak verilen hizmette vatandaşlar 5664'e kısa mesaj göndererek araç hasar geçmişini, araç detay bilgilerini ve eksper raporuna göre değişen parçalara ait verileri anında öğrenebilirler. Tüm operatörler üzerinden sorgulama 8.5 TL olarak ücretlendirilmiştir.
HASAR GEÇMİŞİ BİLGİSİ SORGULAMA
Aracın plaka bilgisi girilerek yapılan sorgulama sırasında aracın daha önceden karıştığı kazalara dair hasar bilgilerine erişilir. Bilgiler kaza tespit tutanağında yer alan kaza şekli, tarihi ve kazanın hasar kaydının tutarı şeklinde belirtilir. (Örnek: 1.1.2015 ERP- Çarpma 507 TL)
Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına araç plakasını yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin.
Eğer sorgulama yapılan aracın eksper raporu varsa; bu raporda yer alan hasar geçmiş bilgilerine de erişebilir.
Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına PARCA boşluk PLAKA boşluk HASAR TARIHI yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (PARCA 35ABC001 1.1.2015)
ARAÇ DETAY BİLGİSİ SORGULAMA
Aracın plaka bilgisi girilerek; aracın markası, modeli, daha önce yaşanan plaka değişimi, tescil edildiği iller, araç türü değişimi, son sahiplik süresi, kasko, trafiğe çıkış tarihi, toplam kaskolu ve kaskosuz geçen süre bilgilerine erişebilir. Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına DETAY boşluk PLAKA yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (DETAY 35ABC001)
DEĞİŞEN PARÇA BİLGİSİ SORGULAMA
Değişen parça bilgisi sorgulaması sırasında; kaza tarihi, toplam parça tutarı, toplam işçilik tutarı, değişen parça bilgisi, değişen parçanın orijinallik bilgisi ve değişen parça adedi gibi veriler öğrenilebilir.
Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına PARCA boşluk PLAKA boşluk KAZA TARİHİ yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (DETAY 35ABC001 1.1.2015)