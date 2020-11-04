KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL HESAPLANIR?

Kredi kartı kullanan kişiler, alışverişlerinde kullandıkları bu kartın belirtilmiş olan limitini ay sonuna kadar ödemedikleri takdirde birtakım borçlar ile karşı karşıya gelmektedirler. Kredi kartı kullanan vatandaşlar Tarafında kredi kartı taksitlendirme hakkında merak ettikleri birkaç soru bulunmaktadırlar. Bunlardan ilki kredi kartı borcu kaç taksitle yapılandırılır? Sorusu kredi kartı kullanan kişiler tarafından çokça gündeme gelmektedir. Şöyle diyebiliriz ki; Bankanız ile görüşerek yapılandırma talep edebilirsiniz. Kredi kartı borçları en fazla 12 ay vade ile yapılandırma işlemini yapabilirsiniz. Bu almış olduğunuz kredi kartı borcunuzu ödemek için ise ihtiyaç kredisi çekme talebinde bulunursanız ise 60 aya kadar vade söz konusu olabilmektedir. Bir diğer merak edilen sorulardan birisi ise kredi kartı yapılandırma kredi notunu düşürür mü? Sorusu olmaktadır. Bir yapılandırma işlemi yaptığınız zaman kredi notunuzda düşme olacaktır. Fakat bu durum aslında ödemelerinizi geciktirdiğinizden dolayıdır. Borçlarınızı düzenli bir şekilde ödediğiniz takdirde ise kredi notunuz yükselişe geçmektedir. Almış olduğunuz kredi kartına ait olan bankanın internet şubesinden kredi kartı borç taksitlendirme seçeneğine tıklayarak gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmiş olduğunuz takdirde hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi kartı borç yapılandırma işlemleri yapan bankaların sunmuş olduğu kolaylıklar aşağıdaki gibidir;