Türkiyede yer alan en büyük mobil operatörler kampanyalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ülkemizde üç büyük operatör firması olarak her an sundukları kampanyalar ile daha geniş ağların sahibi olmaya devam ediyorlar. Bu kıyasıya rekabet, müşterilerine bedava internet dağıtmalarına neden oluyor. Peki, ücretsiz internet nasıl yapılır? İnternet fiyatları da malum çok fazla ucuz değil ve bazı dönemlerde oldukça fazla yüklenmeler olabiliyor. İşte bunun için telefon hatları müşterilerine zaman zaman bazı kampanyalar eşliğinde insanlara bedava internet hizmeti verebiliyor.
BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI
Türk Telekom müşterilerine bedava internet sağlayan firmaların başında geliyor. Türk Telekom'un mobil uygulamasını telefonlarına indiren müşteriler bu uygulama üzerinden Sil Süpür Etkinliğine dahil oluyorlar. Belli bir süre için bedava internet, hediye SMS, konuşma hakkı sağlanan bu etkinlikle müşteriler 500 mb, 1 GB, 2 GB ve 4 GB gibi hediye internet paketlerinin yanında Türk Telekom ayrıca sadece sosyal medyada kullanım, sınırsız Whatsapp gibi özel internet hediyeleri de sağlıyor.
Türk Telekom 10 GB Bedava İntenet Nasıl Alınır?
Türk Telekom'un Çanakkale ve Balıkesir'de yaşayan müşterilerine sunduğu 10 GB hediye intenet kampanyası 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca 10 GB bedava intenet kazanmak için Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden herhangi bir tanesine geçiş yapmak gerekmektedir. 10 GB intenet bir hat sahibine bir sefer olacak şekilde verilmektedir.
Kampanya başvuruları Türk Telekom müşteri hizmetleri, mobil uygulama veya Türk Telekom mağazaları üzerinden yapılabilmektedir.
VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Dijtale özel başvurularda
İlk 3 ay toplam 6GB internet hediye!
TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI İLE BÜYÜK FIRSAT!
Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.