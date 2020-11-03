Türkiyede yer alan en büyük mobil operatörler kampanyalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ülkemizde üç büyük operatör firması olarak her an sundukları kampanyalar ile daha geniş ağların sahibi olmaya devam ediyorlar. Bu kıyasıya rekabet, müşterilerine bedava internet dağıtmalarına neden oluyor. Peki, ücretsiz internet nasıl yapılır? İnternet fiyatları da malum çok fazla ucuz değil ve bazı dönemlerde oldukça fazla yüklenmeler olabiliyor. İşte bunun için telefon hatları müşterilerine zaman zaman bazı kampanyalar eşliğinde insanlara bedava internet hizmeti verebiliyor.