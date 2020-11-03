Denizbank hızlı kredi faiz oranları

Tüm ihtiyaçlarınız için KREDİM yazın, T.C. kimlik numaranızı 3280'e gönderin. Kredi cevabınız 5 dakikaya cebinize gelsin!

Başvurun onaylansın kredini evraksız İnternet Bankacılığı(Yeni sekmede aç)'ndan hemen* veya nüfus cüzdanınla en yakın DenizBank Şubesi'nden kullan!

Cebimde Kredi'nin Özellikleri

55.000 TL'ye kadar

36 aya varan vadeler

Evrak yok, kefil yok!

Cebimde Kredi Başvurunuzu Yaparken

Cep telefonunuzdan KREDİM yazarak T.C. Kimlik Numaranızı 3280'e göndermeniz yeterlidir.

Cep telefonunuza başvuru sonucunuz 5 dakika içerisinde gönderilir.

Başvurunuz olumlu ise kullanabileceğiniz kredi limiti ve vadesi cep telefonunuza sms mesajı olarak gönderilir.

Bundan sonra tek yapmanız gereken size en yakın DenizBank Şubesine(Yeni sekmede aç) nüfus cüzdanınız ile birlikte başvurmanız.

* DenizBank İnternet Bankacılığı şifreniz ile önonaylı ihtiyaç kredisi limitinizi hafta sonu dâhil her gün saat 09.00 - 21.00 arasında Internet Bankacılığı'na giriş yaparak kullanabilirsiniz.

Banka, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için tüm DenizBank şubelerine ve 08502220800 Telefon Bankacılığına başvurabilirsiniz.

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