Emekli, işçi, engelli herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. SGK o parayı iade ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ücret ödenmiyor. Ödemeler her ayın 8'i ile 14'ü arasında PTT şubelerinden yapılıyor. GSS, ülkede 18 yaşını geçmiş ve sigortası olmayan herkesi kapsıyor. Bu bağlamda belirli bir prim ödemeniz gerekmektedir. Ne kadar prim ödeyeceğinizi öğrenmek için GSS borç sorgulama işlemini yapmanız gerekecektir. GSS borç sorgulama işlemini 2 farklı şekilde yapabilmektesiniz. SGK'nın resmi sitesi E-SGM üzerinden yapabildiğiniz gibi online tahsilat üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. Bu iki siteden de yapacağınız işlemleri şifresiz olarak yapabilirsiniz.
SGK, SSK'lı, BAĞ-KUR'lu, GSS'li, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor!
7 kardeşiz babam SSK'dan emekli annem ev hanımı üç kardeşim evli ben 27 yaşındayım hiç çalışmadım engelli aylığı almak için başvuru yapmayı düşünüyorum %40 engelli raporu alırsam engelli aylığı bağlanır mı şimdiden çok teşekkür ederim…
Engelli aylığı müracaatında bulunmanız için öncelikle belirli bir süre çalışmış olmanız gerekmektedir. İşe giriş tarihinize göre en düşük engelli aylığı bağlanması için istenilen prim gün şartı 3600'dür. Ağır engellilik durumlarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkezlerince muhtaçlık aylığı bağlanmaktadır.
20 Ekim 2016 tarihinde doğum yaptım. Doğumdan önce 20 Ekim 2015 tarihinden, 15 Haziran 2016 tarihine kadar belediyede geçici sözleşmeli olarak çalıştım ve bu tarihler arasında 155 günlük sigortam yattı.2016 Temmuz ve ağustos aylarında vekaleti babamda olan, bakıma muhtaç olan babaanneme hasta bakıcısı olarak baktım ve karşılığında işveren statüsünde olan babam tarafından primim ödendi. SGK müfettişleri tarafından yapılan denetim neticesine hastaya hastanın adresinde bakmadığım ve sigortamın geçersiz olduğu gerekçesiyle sigortam iptal edilmiş olup, şahsıma ödenen doğum rapor parası da faiziyle geri ödenmesi istenmekte. Haklı olduğum bu durum karşısında ne yapmalıyım ve itiraz dilekçemi nasıl yazmalıyım. Yardımınızdan dolayı teşekkür ederim.
Maalesef içerisinde bulunduğunuz durumu itiraz dilekçesi ile düzeltmeniz pek mümkün değil. Sigortalılık iptali, Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri tarafından fiili tespit yapılarak oluşmuş. Genel olarak karşılaştığımız husus bu denetimlerin aile içerisinden gelen şikayetler sonucunda gerçekleştiğidir. Tespit yapılmış, tutanak tutulmuş ve idari yaptırımlar tarafınıza tebliğ edilmiş. Bu saatten sonra haklılığınız ispat edebilmenizin tek yolu yargı nezdinde dava açmak olacaktır.
Merhaba! Annemin sigorta başlangıcı 1981 senesinde yapılmış ama 233 gün prim günü var yatmış olarak yaşı 56 annemi emekli etmek için ne yapabilirim?
Annenize yaşlılık aylığı bağlanması için 3600 prim gününe ihtiyacı olacak. Bunu dışardan toplu olarak ödeyemezsiniz. Annenizin çalışarak bu süreyi tamamlaması gerekmektedir. 1981 yılından sonra gerçekleşen doğumlar varsa doğum borçlanması hakkı bulunmaktadır.3 çocuk için toplam 2160 gün borçlanma yoluyla hizmetine eklenebilir. İsteğe bağlı ödeme ya da yurtdışı borçlanması yoluyla 1260 günden fazla prim bildirilir ise Bağkur kapsamına alınacaktır. Böyle bir durumda 3600 prim günü yerine 5400 prim gününü tamamlamanız gerekecektir.
Annem 51 yaşında yaklaşık 4-5 yıllık prim ödemişliği var. Babam vefat edince babamın aylığı kendisine bağlandı ve artık çalışmayı düşünmüyor emeklilikte düşünmüyor dolayısıyla. Sorum şu bu ödemiş olduğu prim günlerini SGK'dan iade alabilir mi? Teşekkür ederim.
Annenizin emeklilik için belirlenen yaş şartını tamamlandıktan sonra kurumdan prim iadesi talebinde bulunabilir. Kurum yaşını tamamlamış ancak prim günü emeklilik için yetersiz olan kişilere prim iadesini yapmaktadır. Ancak sadece işçi payının iadesini alacağınızı unutmayın. Hizmet dökümünde görünen tutarın tamamının geri iade alınacağını bekleyen vatandaşlarımız hep hayal kırıklığına uğradılar. Bu sebeple önceden uyarısını yapmak istedim.
Merhaba, 31.12.2020 senesine kadar Bağkur ve GSS'liler hastaneden ücretsiz faydalanabilecek diye kanun, peki yazılan ilaçları da alabilecekler mi bedava olarak eczaneden. Çünkü ben tedavi oldum ama bir eczane ilaçları vermedi, acaba hakkım hangisi…
Cumhurbaşkanlığı kararı gereği tüm GSS ve Bağkur prim borçluları yıl sonuna kadar sağlık provizyonu alabilmektedir. Tedavi sonucu, tarafınıza reçete edilen ilaçları yine katılım payının ödenmesi şartıyla eczanelerden temin edebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı kararı sadece muayene olabilmeniz için geçerlidir, muayene ve ilaç katılım payını ödemeden ilaçları temin edemezsiniz.
Merhaba size sorum olacak 25.11.1979 doğumluyum 15,06,1998 sigorta başlangıcım toplam prim sayım 4650 şuanda halen çalıştığım işyerine 15.09.2002 yılında başladım ve tazminatımı alarak ayrılabilir miyim? saygılar.
Belirtmiş olduğunuz sigortalılık şartları doğrultusunda 'Kıdeme Esas Yazı' alabilirsiniz. Öncelikle işyerinizin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek kıdeme esas yazı talebinde bulunacaksınız. Aldığınız bu yazı ile kıdem tazminatınızı talep ederek iş akdinizi sonlandırabilirsiniz.
Merhaba ben 27 yaşındayım 2009 da ateşli silah yaralanması sonucu sol gözümü kaybettim sol gözüm yüzde yüz görmüyor yanma ve batma şikayetlerim oluyor psikolojik olarak çok etkilendiğim için çalışamıyorum engelli maaşına çok ihtiyacım ama bunun için en az yüzde kırk rapor almak gerekiyormuş eğer başvuru yaparsam bu oranı alabilir miyim şimdiden çok teşekkür ederim
Engelli aylığı için öncelikle heyet hastanesine sevk edilmelisiniz. Heyet hastanesinden çıkarılacak engel oranınıza göre tarafınıza aylık bağlanabilir. Tek göz kaybında en fazla %32 oran verilmektedir. Psikiyatriden bu oranı %40'a tamamlayabilir misiniz sorusuna benim cevap verebilmem mümkün değil. Tabi sadece %40 oranında raporunuz olması aylık bağlanması için yeterli değildir, ilk sigortalılık tarihiniz ve toplam prim gününüz de önemlidir.
Örnek 1: %40 Engelli raporunuz var ve 07/08/1991 tarihinden önce işe girişiniz mevcutsa 15 yıl 3600 gün şartı ile aylık bağlanır.
Örnek 2: %40 Engelli raporunuz var ve 07/08/2003 ile 01/10/2008 Tarihleri arasında ilk işe girişiniz mevcut ise 20 yıl sigortalılık süresi 4400 prim günü ile aylık bağlanır.
Merhaba, 2000 yılından beri aynı iş yerinde çalışmaktayım. 7000 gün doldurduğumda kendi isteğimle işten ayrılırsam kıdem tazminatımı alabilir miyim?
08.09.1999 ve 01.10.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan kişiler 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü ya da 7000 prim gününü tamamladığı taktirde kıdem tazminatı yazısı alabilir. Siz 7000 prim günü şartını sağladığınızda kurumdan yazınızı alarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.
Merhaba 2002 de sigorta başlangıcım var 1999 da ilk çocuğumu dünyaya getirdim bunun için Doğum borçlanması yapabilir miyim teşekkür ederim
Kadın sigortalılarımızın çok uzun zamandır verilmesini beklediği ancak bir türlü yürürlüğe girmeyen düzenleme bu konu. Ne yazık ki kadın sigortalılarımızın doğum borçlanması hakkı sadece ilk sigortalılık tarihinden sonra gerçekleşen doğumları kapsamaktadır. Bu doğrultuda siz de ancak 2002 tarihinden sonra gerçekleşen doğum veya doğumlarınız var ise borçlanma talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba, rapor ücretleri ne zaman ödenmektedir? İki aydır tarafıma rapor ücretim ödenmemektedir. Rapor ödemeleri her ayın 8'i ile 14'ü arasında PTT şubelerinden yapılmaktadır. Ayrıca bulunduğumuz ayın ücreti takip eden ay içerisinde ödenmektedir. Geçen ayın rapor ücretini bu ayın 8'i ile 14'ü arasında PTT merkezlerinden almanız gerekirdi. Almadıysanız bir sonraki ay her ikisini birden aynı tarihler arasında alabilirsiniz. Bu ay da rapor ödemeniz yapılmaz ise Alo 170 hattını arayarak rapor ödemenizin hangi aşamada ki aksaklık nedeniyle ödenmediğini öğrenebilirsiniz.
GSS Nedir?
GSS borç sorgulama ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen yada ödenmeyen prim borçlarının kontrolü anlamına gelmektedir.
Sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanmak için GSS prim borcu tutarlarını ödemek durumundadırlar. Gelirleri asgari ücretin 3/1 oranından daha düşük olan kişilerin GSS primlerini devlet ödemektedir. Genel Sağlık Sigortası primleri kişilerin kendi gelir beyanlarını yaptıkları gelir testi sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu test sonucunda hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için aylık ne kadar prim ödemeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.
GSS kimleri kapsar?
GSS, ülkede 18 yaşını geçmiş ve sigortası olmayan herkesi kapsıyor. Bu bağlamda belirli bir prim ödemeniz gerekmektedir. Ne kadar prim ödeyeceğinizi öğrenmek için GSS borç sorgulama işlemini yapmanız gerekecektir. GSS borç sorgulama işlemini 2 farklı şekilde yapabilmektesiniz. SGK'nın resmi sitesi E-SGM üzerinden yapabildiğiniz gibi online tahsilat üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. Bu iki siteden de yapacağınız işlemleri şifresiz olarak yapabilirsiniz.
KAYNAK: Mert Nayır