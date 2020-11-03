SGK, SSK'lı, BAĞ-KUR'lu, GSS'li, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor!

7 kardeşiz babam SSK'dan emekli annem ev hanımı üç kardeşim evli ben 27 yaşındayım hiç çalışmadım engelli aylığı almak için başvuru yapmayı düşünüyorum %40 engelli raporu alırsam engelli aylığı bağlanır mı şimdiden çok teşekkür ederim…

Engelli aylığı müracaatında bulunmanız için öncelikle belirli bir süre çalışmış olmanız gerekmektedir. İşe giriş tarihinize göre en düşük engelli aylığı bağlanması için istenilen prim gün şartı 3600'dür. Ağır engellilik durumlarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkezlerince muhtaçlık aylığı bağlanmaktadır.