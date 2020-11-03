Otomobil sahiplerine ödeme yapılacak! Arabası sahibi olan vatandaşları ilgilendiriyor! Kimler alacak?

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Trafik sigortası diğer bir deyişle zorunlu trafik sigortası, Trafik Karayolları Kanununun 2918 sayılı kanununca düzenlenen, trafikte olan her aracın yaptırmakla zorunlu olduğu bir sigorta çeşididir. Trafik sigortasındaki amaç, kaza yapan araç sahibinin haklarını karşılamak değil, karşı tarafın hasar ve tazminat gerektiren durumlarında oluşan kayıpları karşılamaktır. Bu durum ise çoğu kez yanlış anlaşılmaktadır. Trafik sigortasını yapan kişi kendi masraflarını karşılayamamaktadır. Araçları için zorunlu trafik sigortası yaptırmayanların trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Yapılan denetimlerde trafik sigortası olmayan araçlar bir ceza yaptırımı ile karşılaşırlar. Trafik sigortasının süresi dolan veya yaptırmayan araçlar trafikten men edilerek, bağlanır ve trafik şubelerinin otoparklarına götürülür. Sonrasında ise trafik sigortası yapılana kadar araçlar bekletilir.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek olan zarar karşılama tutarları, ödenen prim ile alakalıdır ve içeriğine göre belirli üst limitlere sahiptir. Bu limitler oluşan olay ve duruma göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, bir can kaybı durumunda tazminat için ödenecek tutar ile yaralanmayla biten bir kaza sonucunda hastane masrafları için ödenecek tutar farklı olacaktır. Benzer şekilde, araçlarda oluşan maddi hasarlara karşılık ödenecek tutar farklılık gösterebilmektedir. Bu ödenecek tutarlar genel itibari ile her sene değişmektedir ve buna istinaden senelik ödenecek primlere bu durum yansıtılmaktadır.