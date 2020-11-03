Arabası sahibi olan vatandaşları ilgilendiriyor! Otomobil sahiplerine ödeme yapılacak! Kimler alacak?

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Ödemelerden kimler yararlanabilecek? Milyonlarca araç sahibi bu sorunun yanıtını arıyor. Arabası dolu nedeniyle hasar görenlere ödeme yapılacak. Bu ödemelerden trafik sigortası olanlar da yararlanabilecek mi? Birçok kişi haberdar değil. Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O parayı geri alabilirsiniz. Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza yaşanıyor. Kazadan sonra araçta hasar oluşuyor ve ikinci el piyasa değeri düşüyor. Kazadan sonra araçta oluşan kayba ise 'araç değer kaybı' deniyor. Ancak bu kaybın telafisi mümkün. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ödenen ücret yeterli gelmezse itiraz hakkı da bulunuyor.
POLİÇEDE BUNLARA DİKKAT!
Nasıl ki, çarpma, çalınma, yanma gibi aracınıza gelecek zararlar kaskodan ödeniyorsa, dolunun neden olduğu hasarı da kasko karşılar. Dikkat ettim de sağda solda, 'kaskonuz dolu hasarını karşılamayabilir' gibi haberler çıktı. Sigortacıların sattığı, tüketicilerin de aldığı kasko poliçelerinin yüzde 99'u genişletilmiş kaskodur ve içinde bir-iki istisnai durum hariç tüm zararlar –eğer siz poliçenin içinden bilerek isteyerek çıkartmadıysanız- sigorta teminatının içindedir. Buna dolu da dahil. Yani, sigorta karşılar mı, karşılamaz mı diye endişe duymayın.
Asıl poliçenizde dikkat edeceğiniz husus, doluda zarar gören aracınızı hangi serviste tamir ettireceğiniz. Mesela, sigorta şirketleri, 'benim anlaşmalı servisime gidersen hiç para ödemeden camın değişir, başka bir servise gidersen hasarın şu kadarını karşılarım üzeri size ait" diyebilir, bunu da poliçeye yazar. Hakeza, onarım için yetkili servise mi gideceğiniz, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servise mi gideceğiniz de poliçenizde yazar.
HASARSIZLIK İNDİRİMİNİ ETKİLER Mİ?
Gelelim, dolu hasarı, kaskoda hasarsızlık indirimini etkiler mi? Etkileyip, etkilememesi tamamen sigorta şirketinin inisiyatifine kalmış. Eğer sadece cam kırılmışsa etkilemez. Ama hem cam kırılması hem de araçta hasar varsa sigorta şirketi hasar dosyası açacağından, bu kayıtta TRAMER'e gideceğinden; hasarsızlık indirimini etkiler. Kimi şirketler, dolu hasarını mini onarım kapsamına sokar; o zaman da etkilenmez. Birileri diyor ki, '2017'de yaşanan doluda hasarsızlık indirimi etkilenmemişti'. O yıl yaşanan dolu felaketi sonrasında şirkeler, hasarsızlık indirimini etkilememesi için ortak karar almıştı ama yine de birkaç şirket bu karara uymamıştı.
HER HASARA TAZMİNAT ÖDENMEZ
1) Değer kaybı tazminatı nedir?
Kaza sonrası hasar gören araçlar hem TRAMER kayıtlarında hasarlı araç olarak geçiyor hem de onarım gördüğünden piyasa rayiç değerinde maddi kayba neden oluyor, yani değer kaybı yaşanıyor. Bu kayıp, trafik sigortasından karşılanıyor. Buna da değer kaybı tazminatı deniyor. Sigorta şirketleri, trafik sigortasından, onarım gören araçlara değer kaybı tazminatı ödüyor.
2) Her sürücü değer kaybı tazminatı alabilir mi?
Tazminattan yararlanabilmeniz için kazada kusursuz taraf olmanız gerekiyor. Kazaya neden olan kusurlu sürücüler değer kaybı tazminatı alamıyor.
3) Değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanıyor?
Sigorta şirketleri; aracın rayiç değerine, hasarın boyutuna, aracın kilometresine, ticari amaçlı kullanılıp kullanılmadığına göre bir hesaplama yapıp, çıkan tutarı araç sahiplerine ödüyor. Bu hesaplama yöntemini ise kamu belirliyor.
4) Araçtaki tüm hasarlar için tazminat ödeniyor mu?
Hayır; mini onarım ile giderilen basit kaporta, plastik tampon onarımları, cam, radyo-teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamında yapılan onarımlar için değer kaybı tazminatı ödenmiyor.
İTİRAZ HAKKINIZ VAR
5) Araçta oluşan tüm hasar için tazminat alınabilir mi?
Hayır; aracın rayiç değerinin yüzde 25'ini aşan değer kaybı talepleri ödenmiyor.
6) Taksi, kiralık araçlar gibi ticari amaçlı kullanan araçlar da tazminat alabiliyor mu?
Alabiliyor, ancak değer kaybı tazminatının yüzde 50'si ödeniyor.
7) Tazminat için model ya da kilometre sınırı var mı? Tazminat alabilmek için aracı satmam mı gerekiyor?
Her model için tazminat ödeniyor. Kilometreye göre de tazminat tutarı değişiyor. 150 bin kilometre ve üzeri araçlarda tazminat tutarı diğerlerine göre düşük oluyor. Tazminat almak için araç satılacak diye bir kural yok, hasar sonrası tazminat ödeniyor.
8) Tazminat için kime, nasıl başvurulacak?
Kazası tespit tutanağı ve değer kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu ile hasar fotoğrafları, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi sigorta şirketine bizzat ve yazılı olarak müracaat edeceksiniz. Başvuruyu sigorta şirketinin internet sitesi üzerinden de yapabiliyorsunuz. Sigorta şirketi gerekli hesaplamayı yapıp, çıkan değer kaybı tazminatını bankaya yatıracak. Tazminat talebi için aracı kurum veya kişilere başvurmanıza gerek yok.
9) Sigorta şirketinin ödediği tazminat az gelirse, itiraz hakkım var mı?
Var; Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilirsiniz. Başvurular 4 ay gibi kısa bir sürede çözüme kavuşuyor.
10) Tazminat bir kere mi ödeniyor, her kaza sonrası da başvurulabilir mi?
Sürücü senede kaç kazaya karışırsa karışsın, her seferinde değer kaybı tazminatı alabiliyor.
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?
Trafik sigortası diğer bir deyişle zorunlu trafik sigortası, Trafik Karayolları Kanununun 2918 sayılı kanununca düzenlenen, trafikte olan her aracın yaptırmakla zorunlu olduğu bir sigorta çeşididir. Trafik sigortasındaki amaç, kaza yapan araç sahibinin haklarını karşılamak değil, karşı tarafın hasar ve tazminat gerektiren durumlarında oluşan kayıpları karşılamaktır. Bu durum ise çoğu kez yanlış anlaşılmaktadır. Trafik sigortasını yapan kişi kendi masraflarını karşılayamamaktadır. Araçları için zorunlu trafik sigortası yaptırmayanların trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Yapılan denetimlerde trafik sigortası olmayan araçlar bir ceza yaptırımı ile karşılaşırlar. Trafik sigortasının süresi dolan veya yaptırmayan araçlar trafikten men edilerek, bağlanır ve trafik şubelerinin otoparklarına götürülür. Sonrasında ise trafik sigortası yapılana kadar araçlar bekletilir.
Zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek olan zarar karşılama tutarları, ödenen prim ile alakalıdır ve içeriğine göre belirli üst limitlere sahiptir. Bu limitler oluşan olay ve duruma göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, bir can kaybı durumunda tazminat için ödenecek tutar ile yaralanmayla biten bir kaza sonucunda hastane masrafları için ödenecek tutar farklı olacaktır. Benzer şekilde, araçlarda oluşan maddi hasarlara karşılık ödenecek tutar farklılık gösterebilmektedir. Bu ödenecek tutarlar genel itibari ile her sene değişmektedir ve buna istinaden senelik ödenecek primlere bu durum yansıtılmaktadır.