TAŞERON İŞÇİLERİN ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Taşeron işçilerin KHK ile kadroya alınma sürecinde uygulamaya giren sözleşmeleri 31 Ekim tarihinde sona erecek. Sözleşmenin sona ermesinin ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Daha sonra ise toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayacak.

Çalışma Bakanlığı ile yetkili işçi sendikası arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından başta maaş zammı olmak üzere tayin hakkı, yüzdelik dilim, görev tanımı gibi konularda düzenlemeler bekleniyor.

Söz konusu toplantıların ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirme ise Hak İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Mahmut Arslan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu konuşmasında taşeron işçiler için toplu iş sözleşmesi sürecinin birkaç ay sürebileceğini bildirdi. Bu açıklamaya göre görüşmelerin kısa bir süre içinde tamamlanması beklenmiyor.