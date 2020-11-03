Taşeronda sendika değişikliği yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Belediyeler bünyesinde çalışan 4/d kamu işçileri için TİS süreci 1 Temmuz günü başladı. İşçiler 1 Temmuz'dan sonra sendikalara geçmeye , sendikalarını seçmeye başladı. 400 bin kamu işçisi için ise sendika seçme işlemi 1 Kasım tarihi itibarıyla başladı. Yaklaşık 400 bin 4/d kamu işçisi sendikalarını seçecek. Taşeron işçilerin maaş zammına ilişkin beklentileri artarken sürecin nasıl işleyeceği de merak ediliyor. Zira Ekim ayı sonunda taşeron işçiler için sözleşme süreci tamamlanmış oldu. Sözleşme sürecinin ardından yeni hakların ne zaman duyurulacağını merak eden işçiler için gündemde olan tarihlerine ilişkin ise önemli açıklama geldi.
KADRO 2018 YILINDA GELDİ
2016 seçimlerinde hükümetin seçim vaadi olan taşeron işçilere kadro meselesi 2017 yılında resmileşti ve OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 900 bin işçi kamuya alındı. Kamuda çalışan işçiler, bağlı oldukları kurumda 4/d statüsüne alındı. Ancak işçiler büyük mağduriyet yaşadı. Kadro öncesi imzalanan YHK kararına bağlı olarak maaş zammı alan işçiler, 2 yılda yüzde 4+4 zam aldı. 4+4 'lük maaş zammına tabi olan işçiler YHK sözleşmesinin sona ermesini ve maaş zammı için toplu sözleşme masasına oturulmasını bekliyor. 31 Ekim 'de YHK geçerlilik süresinin dolmasının ardından Kasım ayında yeni süreç başlıyor işçiler için toplu sözleşme masasına oturulacak.
BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN 1 TEMMUZ'DA BAŞLADI
Belediyeler bünyesinde çalışan 4/d kamu işçileri için TİS süreci 1 Temmuz günü başladı. İşçiler 1 Temmuz'dan sonra sendikalara geçmeye , sendikalarını seçmeye başladı. 400 bin kamu işçisi için ise sendika seçme işlemi 1 Kasım tarihi itibarıyla başladı. Yaklaşık 400 bin 4/d kamu işçisi sendikalarını seçecek.
HAK İŞ 'TEN TEPKİ: TORBA YASAYA EKLENSİN
1 Kasım'ın ardından işçiler sendika seçimlerine başladı. Yaklaşık olarak 200 bin işçinin sendika değiştirmesi bekleniyor. Bu işçilerden 120 bini Hak İş sendikasına bağlı. İşçilerin sendikalarını değiştirmesi bekleniyor. Hak-İş, Meclis'te bu hafta görüşülecek olan "torba öneriye" bu yönde madde eklenmesini istiyor.
SENDİKA SEÇİMİ-DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
4/d kamu işçileri , 1 Kasım 'dan sonra sendika değişikliğini nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı.
https://www.turkiye.gov.tr/arama?aranan=sendika
Yukarıdaki sayfadan , e devlet kapısı üzerinden sendika değişikliği işlemleri yapılıyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM ORANLARI
Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaş zammına ilişkin ne Çalışma Bakanlığı'ndan ne de Türk İş Sendikasından bir açıklama bulunmuyor.
Bu noktada basında yer alan değerlendirmeler kulis iddiaları olarak göze çarpıyor. Taşeron işçiler için en düşük zam oranı değerlendirmelerinde 2021 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 gösterilirken en yüksek zam oranı için yapılan değerlendirmelerde yüzde 15 ve yüzde 17.5 oranları üzerinde duruluyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Taşeron işçilerin KHK ile kadroya alınma sürecinde uygulamaya giren sözleşmeleri 31 Ekim tarihinde sona erecek. Sözleşmenin sona ermesinin ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Daha sonra ise toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayacak.
Çalışma Bakanlığı ile yetkili işçi sendikası arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından başta maaş zammı olmak üzere tayin hakkı, yüzdelik dilim, görev tanımı gibi konularda düzenlemeler bekleniyor.
Söz konusu toplantıların ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirme ise Hak İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Mahmut Arslan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu konuşmasında taşeron işçiler için toplu iş sözleşmesi sürecinin birkaç ay sürebileceğini bildirdi. Bu açıklamaya göre görüşmelerin kısa bir süre içinde tamamlanması beklenmiyor.