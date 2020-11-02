Desteklere devam: 13.3 milyona ikramiye





10 MİLYON ÇALIŞANA PRİM TEŞVİĞİ: 10 milyon çalışan 2021'de işveren prim teşviğinden yararlanacak. Bu teşvikten 2022'de 10.5 milyon, 2023'te de 11 milyon çalışan faydalanacak.



İSTİHDAMA 35.4 MİLYAR: İstihdam için 35.4 milyar lira ödenek öngörülürken, bu tutar 2022'de 41.3 milyar, 2023'te 47.2 milyar lira olarak hedeflendi.



SAĞLIK PRİMİ DEVLETTEN: 2021'de 7.6 milyon vatandaşın GSS primini devlet karşılayacak, 1.5 milyon kişiye elektrik tüketim desteği, eşini kaybeden 115 bin kadına nakdi yardım, 3.5 milyon çocuk için şartlı nakit transferi sağlanacak.



1.1 MİLYON ANNEYE YARDIM: 2021'de 1.1 milyon anne doğum yardımı alacak. Evde bakım yardımından yararlananların sayısı 555 bine çıkacak.



HAZAL ATEŞ