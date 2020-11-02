Artık SMS ile haber verilecek! Milyonlarca vatandaşa güzel haber geldi! Harekete geçildi

Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. Artık yapılamayacak. Özellikle özel sektör çalışanlarının mağdur olmasının önüne geçilecek. Yeni bir adım atılıyor. SMS ile haber verilecek. İşveren bunu yapamayacak. Kayıtdışıyla mücadelede edilecek. Özel sektörde çalışan sigortalılara prime esas kazanç bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalırsa kısa mesaj gidecek.Yatırım teşvik belgeli yatırımcılara sunulacak Hazine taşınmazı sayısının artırılmasının öngörüldüğü programa göre, teşvik belgeli yatırımcılara arz edilmek üzere 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı için de hazırlık yapılacak.