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    • 02.11.2020 15:40
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    kataloğu fırsatları 6 Kasım'a kadar sürecek! 31 Ekim-6 Kasım aktüel kataloğu listesi

    31 Ekim-6 Kasım aktüel kataloğu fırsatları geçtiğimiz hafta cumartesi gününden itibaren başladı. A101'in kataloğunda Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza, Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek, Yörüksüt Yoğurt, Eker Yoğurt, Didi Aromalı Soğuk Çay Çeşitleri, Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü, Torku Süt Yarım Yağlı, Galle Jalapeno Biber Turşusu ve Torku Sade /Kakaolu Tahin Helvası dikkat çeken ürünler arasındaki yer alıyor.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel kataloğu fırsatları 6 Kasım'a kadar sürecek!

    A101 31 Ekim- 6 Kasım aktüel kataloğunda yer alan indirimler cuma gününe kadar devam edecek. Kataloğda yüzde 50'ye varan kampanyalar dikkat çekiyor. 10 TL üzeri alışverişlerde sürpriz kampanyalar geçen hafta sizlerin karşısına çıktı. A101'de bu hafta sonu Yörüksüt Yoğurt, Galle Jalapeno Biber Turşusu, Yöremce yaprak Kırmızı Mercimek, Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza ve Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü ürünleri ön planda bulunuyor. İşte A101 31 Ekim-6 Kasım aktüel kataloğu listesi

    A101 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Torku Ayran 2,5 L

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Papia Tuvalet Kağıdı 9,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Tat 3'lü Sos Paketi 12,95 TL

    Galle Jalapeno Biber Turşusu

    Sebze ve meyve ürünlerinde fırsatlar
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel kataloğu fırsatları 6 Kasım'a kadar sürecek! A101 31 Ekim-6 Kasım aktüel kataloğu listesi