A101 31 Ekim- 6 Kasım aktüel kataloğunda yer alan indirimler cuma gününe kadar devam edecek. Kataloğda yüzde 50'ye varan kampanyalar dikkat çekiyor. 10 TL üzeri alışverişlerde sürpriz kampanyalar geçen hafta sizlerin karşısına çıktı. A101'de bu hafta sonu Yörüksüt Yoğurt, Galle Jalapeno Biber Turşusu, Yöremce yaprak Kırmızı Mercimek, Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza ve Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü ürünleri ön planda bulunuyor. İşte A101 31 Ekim-6 Kasım aktüel kataloğu listesi

A101 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU