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    • 02.11.2020 10:53
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    • 02.11.2020 10:53
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    2 Kasım kamu ilanları Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

    2 Kasım kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar yayımlandı. Bu anlamda söz konusu kamu ilanları, kurum dışı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, Başkanlığı İŞKUR ve 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı olmadan ve KPSS 45 puan şartı ile personel alınacağına yer verildi. İşte Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar...

    Kasım ayı belediye, bakanlık ve hastanelere personel memur alımı...

    Kamuya en az ilköğretim mezunları arasından personel memur ve işçi alımı yapılacak. Bugün yayımlanan kamu ilanlarında 500'den fazla personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanların başvuru bilgileri yazımızda. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda , en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı olmadan ve KPSS 45 puan şartı ile personel alınacağına yer verildi. İşte 2 Kasım kamu ilanları ve Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar...

    ÖSYM, İŞKUR, AÇSHB VE RESMİ GAZETE 'DE YAYIMLANDI

    Söz konusu kamu ilanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

    - Türk vatandaşı olmak,

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    - Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    İLANLAR 2 KASIM

    İŞKUR , kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:

    Düzce Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alım İlanı 04.11.2020
    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 09.11.2020
    İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 06.11.2020
    Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memur Alım İlanı.06.11.2020
    Doğu Marmara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 02.11.2020
    Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
    Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
    Zafer Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
    Adana Karataş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020


    Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020
    Bursa Kestel Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 20.11.2020
    İpekyolu Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 09.11.2020
    Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.11.2020
    Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 13.11.2020
    Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020
    Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020
    Ahiler Kalkınma Ajansı 13.11.2020
    Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 20.11.2020
    Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 13.11.2020
    Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.11.2020
    Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 16.11.2020
    Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Giriş Sınavı 06.11.2020
    İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçi Yardımcılığı Sınav İlanı 06.11.2020


    Ankara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.11.2020
    Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından Hazine Ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.11.2020
    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020
    Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020
    Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020
    Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
    Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımİlanı 04.12.2020
    Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020
    Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımİlanı 09.11.2020
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Enerji Uzman Yardımcısı Alımı 16.11.2020
    İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımı 04.12.2020

    Aile Bakanlığı, kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    İZMİR KALKINMA AJANSI

    PERSONEL ALIM İLANI

    ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

    248 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    AHİLER KALKINMA AJANSI

    4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

    30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    SAGE 11 PERSONEL (ARAŞTIRMACI) ALACAK.

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    5 PERSONEL (TEKNİSYEN) ALACAK

    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

    30 ENERJİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TARSUS ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

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    Haberler Ekonomi 2 Kasım kamu ilanları Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar