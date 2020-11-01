FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yaptığı araştırmalar doğrultusunda çam kozalağının faydaları hakkında bilgi edinen Atalay, faydalarını şöyle belirtti:"Çam kozalağı turşusu, solunum ve akciğer rahatsızlıkları, öksürük, tıkanma, astım rahatsızlığı ve balgam çıkarma gibi hastalıklarda oldukça etkili. Eğer sigara kullanıyorsanız, ciğerlerinizi temizlemek için de birebir olan bir üründür."

AKCİĞERİ TEMİZLİYOR

Çam kozalağı akciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Vücudun gerekli olan mineralleri karşılayamamasından dolayı akciğer rahatsızlıklarına neden olan ve sigara gibi zehirli dumanların kalıcı zararlarını ortadan kaldırır. Bugün birçok doktor, uzman ve bilim insanları çam kozalağının işlenmesi, yağının çıkarılması ya da reçel yapılarak tüketilmesi halinde sağlıklı bir kış geçirileceğini belirtmektedirler. Bağışıklığı artıran bir etkiye sahip olan çam kozalağı, nadir bulunan özel bileşenleri içeriğinde barındırmaktadır.

SAÇLARI CANLANDIRIYOR

Çam yağının saçlara sürülmesiyle saç köklerinin beslendiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Özellikle kadın ya da erkeklerin saç dökülmesi şikayetlerinde çam kozalağı yağı, etkili bir formül olarak kendini kanıtlamaktadır. Böylece dökülen saçların yerini, yeni saçlar alarak çam kozalağı, birçok mucizevi şifasını ortaya koymaktadır.

DİŞ AĞRISINI GEÇİRİR

Çam kozalağı eğer sirkeyle karıştırılıp gargara yapılırsa, diş ve dişeti ağrılarına iyi gelir. Plakları temizler ve dişleri rahatlatır. Bir fincan zeytinyağı, 60 gram çam fıstığı, 35 gram balmumu eritilerek sıcaklığını yitirdiğinde yaralara sürülmesi, hücreyi ve deriyi besleyerek hızlı bir şekilde yaraların kapanmasını ve kabuk bağlamasına yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

- Çam kozalaklarında bulunan pinen, solunum kaynaklı sorunların tedavisinde kullanılır.

- Öksürme, bronşit, boğaz ağrıları, nefes darlığı gibi sorunları tedavi edicidir.

- Akciğeri temizler, nefes almada çekilen rahatsızlıkları giderir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Hastalık yayıcı mikroplara karşı vücudun daha dinç kalmasını sağlar.

- Psikolojik sorunlardan kaynaklı salgılanan hormonlarda kişinin daha rahat hissetmesini sağlar.

- Metabolizmayı düzene sokar, uyku sorunlarına çözüm getirir.

- Odaklanma kabiliyetini artırır.

SUYUNUN HAZIRLANIŞI

5 adet çam kozalağı doğranır. Ardından birkaba ya da geniş hacimli bir su dolu kaseye koyulur. 24 saat bekletildikten sonra yarım saat kaynatılmalıdır. Kaynadıktan sonra bal veya şekerle tatlandırılmalıdır. Sonrasında rahatlıkla günde bir çay bardağı tüketilebilir.

GÜNDE BİR BARDAK YETERLİ

Çam kozalağı suyunun fazla tüketilmesi yarardan çok zarar verebilir. Bu yüzden çam kozalağı reçeli, çayı ya da suyunun içilmesi, günlük bir bardağı geçmemelidir. Öte yandan olgunlaşmamış kozalak mide sindirimi için olumlu bir tepki vermez, bu nedenle mide rahatsızlıklarına yol açabilir.