İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yeni tip koronavirüs pandemi sürecinde sıfır araba üretiminin durması nedeniyle ikinci el araba fiyatlarında büyük bir artış görüldü. Pandemi döneminden dolayı ikinci el araba fiyatları oldukça artmıştı. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran vatandaşlara, ikinci el araba fiyatlarının artmasının sebeplerinden birisini paylaşalım. Sosyal medya ve Whatsapp gruplarında ikinci el araba fiyatlarının nasıl artırıldığı ortaya çıktı. İşte ikinci el araba fiyatlarının artış sebebinden birisi!
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.
Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Fırsatçılar girdikleri ikinci el araba piyasası gruplarında bir tarih belirleyerek, tüm marka ve araçların fiyatlarını o tarihte toplu olarak artırmayı istedi. Bu çağrıya cevap veren satıcılarla birlikte belirlenen marka ve model aracın fiyatı en az 20 bin lira artışa geçti. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran vatandaşlara, bu fırsatçılara dikkat etmelerini, alacakları aracın fiyat değişikliklerini takip ederek almalarını öneririz.
2021'DE OTOMOTİV PAZARI NASIL OLACAK?
Hürriyet'in haberine göre fiyat artışındaki diğer bir sebebin ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, "İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" dedi.
"2021'DE PAZAR GERİLEYECEK"
Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor.
İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.
2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.
İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek."
Araba pazarında vatandaşların çok olduğu ama araçların satılmadığını dile getiren bir başka satıcı Ümit Çakır, "Üç dört ay öncesinin fiyatları konuşuluyor. İnsanlar tabi ne kadar rehavet gösteri kendinizde görüyorsunuz ama çoğu alıcı değil. Gelip soranlar oluyor bekliyoruz biz de. Kendimizin arabasını satıyoruz ama tok satıcıyız, öylesine geldik. Ortama bakmak ve fiyatları görmek için geldim. Ben de araba arıyorum, bu aracı satıp başka araç almak için ama sonra böyle araç alacağımı düşünemiyorum" diye konuştu.
"GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR"
Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.
"BUGÜN SATTIĞINIZ ARACI İKİ AY SONRA 10-15 BİN TL ARASI FAZLA FİYATLA GERİ ALIYORSUNUZ"
Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi.