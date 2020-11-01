Dar gelirli vatandaşlara çekilişsiz TOKİ'den ev almak artık daha da kolaylaşıyor. Kasım ve Aralık döneminde satışta olacak, başvuıru önceliğine göre satışı yapılacak olan konutlara ilişkin detayları haberimizde verdik. Bu anlamda orta ve dar gelirli aileler için çekilişsiz kuralsız uygun fiyatlar ile yüzlerce konut satışa çıkarıldı. 13 Şehirde konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.Uygun fiyatlı konut satışı alabilmek için %15 peşinat ödenmesi yeterli olacak. Geri kalan tutar ise, aylık kira bedeli gibi ödenecek. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşması gerekir.
TOKİ'den Ev Fırsatı
Açık satış duyurusunda bulunan TOKİ, kurumsal internet sitesinden şartları yayınladı. Şartların karşılanması halinde orta ve dar gelirli kişiler; ev sahibi olabilecekler. 13 Şehirde konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.
Sonrasında ise;
Bursa,
Afyonkarahisar,
Denizli,
Ankara,
Çorum,
Aksaray,
Hatay,
Kastamonu,
Mersin,
Kars,
Rize,
Zonguldak
Tokat
TOKİ Taksit ve Peşinat Seçenekleri
Açık konut satışları ile, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar, bir miktar peşinat ödedikten sonra geri kalan tutarı taksitle ödüyorlar. Konut projesine göre rakamlar değişiklik gösterirken, yüzde 10 peşinat uygulaması devam ediyor. En düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak belirlendi.
TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor?
Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.
Vade seçenekleri ise; 96 aydan 240 aya kadar değişiklik gösteriyor.
TOKİ Başvurusu İçin Gereken Şartlar;18 yaşından büyük olması, Vatandaşlık kimlik numarası, Türk vatandaşı olması, Fotoğraflı nüfus cüzdanı
TOKİ Ev Fiyatları
ANKARA MAMAK: 260 BİN TL – TAKSİT TUTARI 1.087 TL
BİNGÖL MERKEZ: BAŞLANGIÇ FİYATI 240 BİN TL - TAKSİT TUTARI 1.003 TL
DENİZLİ VE İLÇELERİ: 120.000 TL – TAKSİT TUTARI 420 TL
KARS SARIKAMIŞ: 185 BİN TL – TAKSİT TUTARI 825 TL
KARABÜK: 240.000 TL – TAKSİT TUTARI 415 TL
MERSİN GÜLNAR: 125.760 TL – TAKSİT TUTARI 419 TL
SİVAS: 146 BİN TL – TAKSİT TUTARI 610 TL
SAMSUN: 256 BİN TL – TAKSİT TUTARI 1280 TL
TOKAT MERKEZ: 165 BİN TL – TAKSİT TUTARI 691 TL
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI
TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.
TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?
TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.
TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
TOKİ açık artırmaya katılım için başvuru nereye yapılacak?
TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.