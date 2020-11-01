Türkiye de vatandaşlar uzun yıllar çalışmakta ve emekli olmak için çabalamaktadırlar. Hayatları boyunca çalışıp, hayatlarının biraz daha temposu düştüğü dönemde rahatlamak isteyen vatandaşlar emekli olma hayallerine kavuşmak istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) başta olmak üzere diğer kollarda sigortalı olan kişiler erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda kişilerin emekli olması için; sigorta başlangıç tarihi, kişinin yaşı, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına bakılır. Sigortalılık süresi, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri dikkate alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır. Peki, erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkında yararlanabilir? İşte, erken emeklilik için merak edilen bütün detaylar…
EYT YASASI SONRASI DÜZENLEMELER YAPILIYOR MU?
Ülkemize EYT yasasının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş mağdur olmuştu. Prim ve günlerinin dolması ardından yaşlarını beklemek zorunda kalan vatandaşlara sırasıyla gerekli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilmek adına belirli haklar verilecek.4447 sayılı kanun yürürlüğe girmeden evvel, ülkemizde emekli olabilmek için gerekli şartlar şunlardı:emeklilik için kadınların 20 ve erkeklerin ise 25 yıl çalışmış olmaları
EYT yasanın yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için yaş şartı getirildi. Yatırdığı prime göre emeklilik hakkını kazanmasına rağmen yaşa takılanlar gerekli yasaların düzelmesini beklemektedir.1999 yılında 8 Temmuz öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Diğer vatandaşlar için ise halen karar bekletiliyor.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar
1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:
Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.
Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.
Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.
Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik
1999 yılından önce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan kişiler, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için erken emeklilik hakkında detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:
1999 yılı öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş kişiler emekli olurlar.
Emeklilik maaşı oranları, 2000 yılında sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.
1999 yılında sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan kişiler, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.
Bu detaylar ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların, emeklilik için dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Sigorta Grupları
1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gurupları şu şekilde sıralanır:
SSK(4A)
Emekli Sandığı (4C)
BAĞ-KUR (4B)
Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar. Emeklilikten faydalanma şartlarını, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları
1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik koşulları arasında, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanmış olması yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanların emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
Üst başlık içerisinden işlenen sigorta kapsamlarında yer almaları gerekir.
Bu sigorta kapsamları içerisinde 3600 günlük prim ödemesi alınmış olmalıdır.
15 yıllık sigorta süreci tamamlanmış olma şartı ve iş yeri tarafından onay verilme şartı ile erken emeklilik sağlanır.
Bu şatların sağlanması ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanlar, emeklilikte yaş uygulamasından muaf tutulurlar. Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları
1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir. Bu tarih sonrası sigorta sağlayanların maaşları ise 1400 tl olarak ödenir. 1999 yılı öncesi sigortalı olup, emekliliği gelmiş olan kişiler, maaş uygulamalarında daha yüksek maaş tutarına sahiptir.
Yurtdışı Borçlanması İle Erken Emeklilik Şansı
Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında çalışarak geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı sunulmuştur. Yurtdışı borçlanması hakkından yararlanacak kişilerin Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin yurtdışında çalışma hayatı olduğunun ve geçen bu süresinin belgelendirilmesi lazımdır.
3600 Günden Erken Emeklilik
Yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için sigorta başlangıç tarihi ve 15 yıllık sigortalılık süresi dikkate alınır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 prim günün doldurulması halinde kadınlar 58; erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim gününü tamamlaması gerekir. Aynı şekilde Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmaları lazımdır.
Malullük Halinde Erken Emeklilik Hakkı
Sigorta başlangıcından sonra devam eden çalışma hayatı sırasında kaza ya da hastalık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayanların durumlarını sağlık raporu ile tescil etmesi halinde erken emeklilik hakkı verilir. Malullük durumundaki erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü gerekir.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.