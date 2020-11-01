SGK'dan vatandaşlara çok sayıda ödeme yapılıyor. Milyonlarca vatandaş ise bu ödemeleri ya almıyor ya da farkında değil. Bu anlamda haberimizde en çok unutulan ödemeyi hatırlatıyoruz. 801 TL'lik cenaze ödemesi. SGK, dar gelirli vatandaşların, ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze desteği veriliyor. Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. Peki, 2020 yılında cenaze yardımı ne kadar oldu? Cenaze yardımı ne zaman alınabiliyor? Bu yardımı almak için başvuru şartları nelerdir? 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.