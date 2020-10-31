ŞOK 31 Ekim aktüel kataloğuyla bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta sonu Benzinli Ağaç Motoru, Hugel Akü 12V 60AH, Kompresör, 4 Parça Oto Paspas, Akü Takviye Kablosu, Aprilla Oto Süpürge, Asonic Araç Çakmak Şarjı, Radyatör Antifirizi ve Nestle 1927 Sütlü Çikolatalı Gofret 12'li Paket ürünleri ön planda yer alıyor.
ŞOK 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
• Su eksiltmez
Kompresör
• 150 PSI
• 3 metre kablo,1 metre hortum
• 3 ayrı şişirme ucu
• Analog basınç göstergesi
Oto Süpürge
• Yıkanabilir HEPA filtre
• 0,4 L toz haznesi • Kolay temizlenir
• Araç çakmak girişi • DC12V, 60W
4 Parça Oto Paspas
Bijon Anahtarı
17, 19, 21, 23
Kışlık Oto Bakım Seti
• Buz çözücü 200 ml • Buğu önleyici 200 ml • Yağmur kaydırıcı 200 ml • Buz kazıyıcı • Uygulama bezi
Araç Çakmak Şarjı
3.1A
Oto Cam Suyu -21
5 lt
Activex Antibakteriyel Islak Havlu
2x56 yaprak