ŞOK 31 Ekim aktüel kataloğuyla bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta sonu Benzinli Ağaç Motoru, Hugel Akü 12V 60AH, Kompresör, 4 Parça Oto Paspas, Akü Takviye Kablosu, Aprilla Oto Süpürge, Asonic Araç Çakmak Şarjı, Radyatör Antifirizi ve Nestle 1927 Sütlü Çikolatalı Gofret 12'li Paket ürünleri ön planda yer alıyor.

ŞOK 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU