



NASIL DEĞİŞECEK?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı, bu tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan bin 999 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 367 liraya yükselecek.