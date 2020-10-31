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    • Ekonomi
    • 31.10.2020 Gazete
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    Emekliye 2.367 TL | Yeni yılda ve emekli maaşı ne kadar olacak?

    ve emeklilerinin Ocak tahminine göre yüzde 6 olarak beklenirken; en düşük maaş esnafta bin 999, SSK’lılarda 2 bin 367 liraya yükselecek. İşte ile ilgili SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Emeklilerin     Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı için 2020'nin ikinci yarısına ilişkin enflasyon verisi beklenirken, ipuçları da geliyor. Son ipucu Merkez Bankası'ndan geldi.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı, bu tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan bin 999 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 367 liraya yükselecek.



    Emekliler, zam oranını Ocak ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni aylığının tutarını hesabında görecek.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 2.367 TL | Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?