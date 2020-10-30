KYK BURSU

Devlet , üniversite öğrencilerine burs veriyor. Başvuru detayları için TIKLAYIN

KYK KREDİ ALANLAR BURSA BAŞVURABİLİR Mİ?

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler KYK bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle krediden faydalanıyorsanız burstan faydalanma şansınız bulunmuyor.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,



* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,



* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,



* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.