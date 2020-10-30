Ortaokul-lise-üniversite öğrencilerine 1550 ve 3200 TL müjdesi! Tev-kyk-çydd-ibb ve vakıflar genel müdürlüğü burs başvurusu detayları milyonlarca öğrencinin gündeminde. KYK kredi alanlar bursa başvurabilir mi sorusuna üniversite öğrencileri yanıt arıyor. Üniversiteye giden ve halihazırda KYK kredisi alan öğrenciler bursa başvurup başvuramayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere KYK kredileri daha sonra devlete geri ödeniyor. Burslar ise karşılıksız veriliyor. Peki, KYK burs başvurusu kimler yapabilir? KYK kredi alanlar bursa başvurabilir mi? İşte yanıtı…
VGM BURSU
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada üniversitelilere karşılıksız 300 TL burs verileceği bildirildi. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar alınacak. Açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır." denildi.
VGM burs başvuru sayfası:
https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=YO
TEV BURSU
Türk Eğitim Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Burs Başvuru Tarihleri:
Yurt Bursları için : 07 Eylül 2020 - 02 Ekim 2020
Diğer tüm burslar için : 21 Eylül 2020 - 18 Ekim 2020 tarihleri arasıdır. Bu tarihler dışında formların doldurulmasının bir geçerliliği yoktur, silinebilir.
NOT : Mobil cihazlardan formu doldurmayınız. Mutlaka bilgisayar üzerinden formu doldurunuz. Başvuru sayfası:
http://burs.tev.org.tr/
ÇYDD BURSU
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 1550 TL'lik burs verileceği açıklandı. Duyuru şu şekilde:
T.C. vatandaşı olmak,
Şubemiz olan yerlerdeki devlet okullarında okuyor olmak,
Maddi imkanlarının kısıtlı olması,
Başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak,
Basketbol-Voleybol-Atletizm-Futbol dallarında lisanslı sporcu olmak
5-6-7-8-9-10-11. sınıf öğrencisi olmak.
Başvuru sayfası:
https://www.cydd.org.tr/sayfa/burs-basvurusu-yapmak-istiyorum-150/
İBB 'DEN 3200 TL BURS
İBB 'den yapılan açıklamada üniversitelilere 3200 TL burs verileceğine yer verildi. Şartlar şu şekilde:
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Lisans veya önlisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Başvuru sayfası:
https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/
KYK BURSU
Devlet , üniversite öğrencilerine burs veriyor. Başvuru detayları için TIKLAYIN
KYK KREDİ ALANLAR BURSA BAŞVURABİLİR Mİ?
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler KYK bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle krediden faydalanıyorsanız burstan faydalanma şansınız bulunmuyor.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.
ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
öğrenim kredisinden yararlanamazlar.
Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.
ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.