İŞKUR'dan kamu ilanları: İŞKUR personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası bir hayli yoğun oluyor. Bu bağlamda 36 şehirde yeni kamu personelleri aranıyor. Doktor, Gıda mühendisi, koordinatör, aşçı, aşçı yardımcısı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, kişisel gelişim uzmanı, bilgisayar işletmeni, operatör, süpürgeci, harita mühendisi, şoför, elektrik elektronik mühendisi, mimar, şehir plancısı, destek personeli, büro elemanı, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, gıda teknikeri, bilgisayar teknikeri, büro işçisi, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, veteriner hekim, beden işçisi, temizlik personeli... İşte başvuru şartları