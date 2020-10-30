

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- En az lise veya ön lisans mezunu,

- Tercihen benzer pozisyonda minimum 5 yıl tecrübesi olan,

- Sistemli ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip,

- Sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü ve diksiyonu düzgün,

- Güler yüzlü ve temsil yeteneğine sahip aktif araç kullanabilen,

- Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış,

Bu genel şartların dışında birçok ilanın başvuru şartları arasında 3 vardiya çalışabilme şartı da aranıyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan Güvenli Görevlisi ilanlarına başvuruda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR kaydı oluşturmanız gerekiyor. Ardından yine Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden üzerinden adayların başvurular bizzat gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANLARI

İŞKUR GİRİŞ

İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.