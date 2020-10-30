Ekim ayının son günlerini geride bırakırken her gün yüzlerce ilan yayınlanan İŞKUR üzerinden belediyeler de kendi alımlarını yayınlamaya devam ediyor. İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Başvuru şartlarına baktığımız zaman en az ilköğretim mezunu olmak, erkeklerde askerliğini yapmış olmak, ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak ve genel alım şartlarını sağlıyor olmak öne çıkıyor. İşte 31 Ekim İŞKUR kurum dışı iş ilanları...
30 EKİM PERSONEL ALIM İLANLARI
Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020
Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Ankara TÜBİTAK 02.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020
Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 30.10.2020
Tokat Niksar SYDV Pers. Alımı 30.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 31.10.2020
İstanbul Esper Esenler Beld. Pers. A.Ş. 30.10.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2020
Muğla Marmaris Belediyesi Per. A.Ş. 30.10.2020
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Terör Mağduru Alım İlanı 06.11.2020
Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 31.10.2020
Ordu Çaybel Danışmanlık Taah. İnş. San. Tic .A.Ş. 31.10.2020
İzmir Çibel Tem. Hizm. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 30.10.2020
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 30.10.2020
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 30.10.2020
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti. 02.11.2020
Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 02.11.2020
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 02.11.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020
İzmir Urit Urla İnşaat Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020
Giresun Görbel İnş. Güv. Taah. Nak. Tur. San. Tic. A.Ş. 30.10.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2020
İstanbul Estur Tic. A.Ş. 31.10.2020
İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 31.10.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. 31.10.2020
Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elekt. Ürt. Özel Güv. Hizm. San.ve Tic. A.Ş. 31.10.2020
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 06.11.2020
Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 01.11.2020
İzmir İzenerji İns.Kaynk. San.Tic. A.Ş. 04.11.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.11.2020
Antalya Falez Çevre Ynt. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020 (1)
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı 02.11.2020
İlanlara erişim: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
İşte diğer tüm ilanlar
İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem hakkında detaylı bilgiler.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- En az lise veya ön lisans mezunu,
- Tercihen benzer pozisyonda minimum 5 yıl tecrübesi olan,
- Sistemli ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip,
- Sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü ve diksiyonu düzgün,
- Güler yüzlü ve temsil yeteneğine sahip aktif araç kullanabilen,
- Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış,
Bu genel şartların dışında birçok ilanın başvuru şartları arasında 3 vardiya çalışabilme şartı da aranıyor.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan Güvenli Görevlisi ilanlarına başvuruda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR kaydı oluşturmanız gerekiyor. Ardından yine Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden üzerinden adayların başvurular bizzat gerçekleştirmeleri gerekiyor.
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANLARI
İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.