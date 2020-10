Ordu Çaybel Danışmanlık Taah. İnş. San. Tic .A.Ş. 31.10.2020

İzmir Çibel Tem. Hizm. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 30.10.2020

Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020

Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 30.10.2020

Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020

Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2020

İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 30.10.2020

Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti. 02.11.2020

Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.10.2020

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020

Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 02.11.2020

Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 02.11.2020

Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020

İzmir Urit Urla İnşaat Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020

Giresun Görbel İnş. Güv. Taah. Nak. Tur. San. Tic. A.Ş. 30.10.2020

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2020