Taşeron işçi maaş zammı gelişmesi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile HAK İş Başkanı Mahmut Arslan , 2020 TİS öncesi Çalışma Bakanlığı'nda kritik görüşme gerçekleştirdi. Çalışma Bakanlığı'nın 2020 yılı TİS görüşmelerinde taşeron işçilere ne kadar maaş zammı sunacağı merak konusu. 900 bin taşeron işçinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca alacağı maaş oranlarının belli olacağı TİS görüşmelerinde yer alan tüm zam oranlarını, kulis değerlendirmelerini haberimizde inceledik. İşte 2020 TİS görüşmeleri ve taşeron işçi maaş zam görüşmeleri.
TAŞERON İŞÇİLERİN İLK GÜNDEM MADDESİ MAAŞ ZAM ORANI
Taşeron işçilerin maaşlarında yaşanmayan iyileştirme nedeniyle alım güçleri azaldı. Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan işçilerin maaşları asgari ücretin altında kaldığı anlar oldu. Bu dönemde Çalışma Bakanlığı'nın ek düzenlemesi ile maaşı asgari ücretin altında kalanlara ek hükümler uygulandı ve asgari ücret ödenmesi sağlandı.
KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN SÜREÇ
Sendikadan konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."
YENİ DÖNEMDE TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Taşeron işçilerin Çalışma Bakanlığı'ndan beklentileri oldukça büyük. 2017 yılından itibaren sadece belli bir oranda maaş zammı alan taşeron işçiler hükümetin yeni süreçte bu oranın üzerinde zam vermesini talep ediyorlar. Burada taşeron işçilerin elindeki en önemli veri ise enflasyon oranları. Enflasyon oranlarının bir hayli yüksek olması taşeron işçilerin maaşlarında bu oranın üzerinde maaş zammı talep etme hakkına sahip olmalarını sağladı.
Taşeron işçilerin maaş zam oranlarında talep ettikleri bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim ile asgari ücret ayarı. Yüzdelik dilim düzenlemesine ilişkin mahkemelerin işçilerin lehine karar vermesini hatırlatan taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu düzenleme yapılmasını istiyorlar. Bu düzenleme olursa kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan işçiler, o maaş oranının asgari ücrete oranına göre yeni zam alacaklar.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON DOSYASI
Çalışma Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı konusu geliyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
Yüzdelik dilim konusunda ise son günlerde bazı gelişmelerin yaşandığı iddia edilmişti. Mahkeme kararlarının olması bu konuda bir düzenleme olmasını muhtemel kılıyor. Bunun yanında taşeron işçilere tayin hakkı konusunda da şartlı tayin hakkı gelebileceği yine değerlendirilen düzenlemeler arasında.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI
Türk İş Sendikası'nın Teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.
Çalışma Bakanlığı'nın Teklifi: Çalışma Bakanlığı'nın taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.