İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sürecinde işçilerin mağdur olmaması adına işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşten çıkarma yasağı kanunu hem işverenin hem de işçinin haklarını koruma altına alacak şekilde düzenlendi. Yurtta ve dünyada etkisini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken, pandemi sürecinde vatandaşlarımızın işleri kaybetmemesi ve ekonomik sıkıntıya düşmemeleri adına salgın başlangıcından bu yana iş fesih yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu bağlamda aylardır süren işten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceğini merak edenler işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı vatandaşlarımızın merak ettiği işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusuna da cevap oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…
SON DAKİKA! İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağına ilişkin vatandaşlarımız tarafından merak edilen İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? - İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE FESİH KISITI 2 AY DAHA UZATILDI
Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME
İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.
Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.