4/d ile çalışan kamu işçilerine bin 858 TL'ye kadar ikramiye verilecek olup ikramiye ödeme tarihi kamuoyuna resmen duyuruldu. 4D işçileri olarak, A B ve C kanunların da belirtilenlerin dışında kalan ve bunlarla ilgili olayları gereğince tahsis edilen ve sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik ya da kampanya işlerinde veya orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzu ya göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan daha az süre olmak üzere çalıştırılan geçici işçilerdir
En Düşük 992 TL Verilecek
Buna göre 4/d ile kamuda çalışan işçilere en düşük 922 TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak olup ilgili tutar işçinin aldığı maaşa göre değğişiklik göstermektedir. Örneğin 4 bin TL maaş alan bir işçi 1239 TL, 6 bin TL maaş alan bir işçi ise 1858 TL maaş alacaktır ve bu tutarlar örnek aracılığı ile verdiğimiz gibi maaşa göre değişmektedir.
Ödeme Tarihi Duyuruldu
İşçilere 922 TL'den başlayan ve 1858 TL'ye kadar yükselen ikramiye ödemeleri yapılacak olup ikramiyeler yılda 4 kere yapılmakta ve tediyeler dörde bölünmektedir. Son ödemenin ne zaman yapılacağına yönelik Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi ve tarih 14 Aralık olarak duyuruldu. Son tediye ödeme tarihi 14 Aralık olup işçilerin her hangi bir yere müracaat etmesine gerek olmayacak ve devamlı maaş aldıkları banka hesaplarına çalıştıkları kurumdan tediyeler ile birlikte ödeme yapılacaktır.
4d işçi kadrosu nedir?
4D işçileri olarak, A B ve C kanunların da belirtilenlerin dışında kalan ve bunlarla ilgili olayları gereğince tahsis edilen ve sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik ya da kampanya işlerinde veya orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzu ya göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan daha az süre olmak üzere çalıştırılan geçici işçilerdir. D İşçileri A ve B işçilerine göre daha az özlük haklarına sahiptir çünkü bunlar sözleşmeli işçilerdir.
4d işçi kadrosunun hakları nelerdir?
4D işçisi 657 sayılı devlet memurları kanunu maddesinde aşağıdaki şekilde haklar sıralanmıştır.
Madde 4 olarak elek aldığımız işçiler kavramın da A, B ve C fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan ilgili konuları gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştıran kişilerin sürekli işçilerdir bunların dışında hak ve kanun tanınamaz.
Mail Hükümdar Kapsam Madde 146: Bu kanun kapsamında gerçekleştirilecek olan aylık taban aylığı veya kıdem aylığı ile tazminatlar toplamının brüt tutarı bulunan yerde iş kanunları gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücret aylığı tutarından daha az ücret uygulanamaz.
Aylığın Ödeme Zamanı Ve Esasları Madde 164: Kanunlara göre verilmiş olan işçilerin farklı olarak yaptığı işler adı altında yapılacak Nakdi ve aynı özellikte Taşıyan tüm ödemeleri hesaplanma kolaylığını sağlamak amacıyla bordro düzenlemesine ve ödeme işlemlerinin sürelerine karşı esas olarak kusurları tespit etmeye ve aylık olarak daha kısa ya da daha uzun süre zarfında yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgilenmektedir.
657 sayılı kanunun DMK'nın yukarıda belirttiğimiz maddelerinden anlaşılacağı gibi 4D kadrolu işçiler 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışmaktadır.