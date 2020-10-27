28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yeni indirimler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Bingo Toz Deterjan, Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici, 32 Gb Metal Kasa Usb Bellek, Pubg Oyun Aparatı, Çelik Kepçe Kevgir Çeşitleri, Çek Bırak El Rondosu ve Kadın Bonded Kaban/Erkek Bonded Mont ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK'ta haftanın ürün fiyat listesi
ŞOK 28 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Selin Limon Kolonyası
• 400 ml
Domestos Dağ Esintisi
750 ml
+Cif Tüm Yüzeyler
750 ml
Ülker Çikolata Avantaj Paketi
• 72 gr
• %20 Fazla
• Sütlü kare /Bitter kare
Nescafe Gold 150 gr
+Nestle Klasik Sütlü Kare Çikolata 60 gr
Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet
Sinyal Genişletici
• 2.4 GHz çalışma frekansı
• 300 Mbps veri hızı (2.4 GHz)
• 2 dBi anten gücü
• 2 Antenli
Döküm Tava
• 26 cm • 5 Katmanlı
• Soft touch sap
Çelik Nihale
• 4,5 mm Demir tel,
3 mm Tel ayak,
8 mm Bilye ayak
• Krom kaplama
Mutfak El Aleti Çeşitleri
• Kalay kaplı çelik çubuklu çırpıcı
• Silikon uçlu fırça
Kadın Bonded Kaban / Erkek Bonded Mont
• M-L-XL bedenlerde