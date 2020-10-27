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    • 27.10.2020 22:26
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    28 Ekim nda yeni indirimler yer alıyor! İşte 'ta çarşamba günü fiyat listesi

    28 Ekim 2020 aktüel kataloğunda teknoloji indirimleri alışveriş yapacakların dikkatini çekeceğe benziyor. Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında Çek Bırak El Rondosu, Kadın Bonded Kaban/Erkek Bonded Mont, 32 Gb Metal Kasa Usb Bellek, Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici ürünleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta çarşamba günü aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyatları...

    28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yeni indirimler!

    28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yeni indirimler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Bingo Toz Deterjan, Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici, 32 Gb Metal Kasa Usb Bellek, Pubg Oyun Aparatı, Çelik Kepçe Kevgir Çeşitleri, Çek Bırak El Rondosu ve Kadın Bonded Kaban/Erkek Bonded Mont ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK'ta haftanın ürün fiyat listesi

    ŞOK 28 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Selin Limon Kolonyası
    • 400 ml

    Domestos Dağ Esintisi
    750 ml
    +Cif Tüm Yüzeyler
    750 ml

    Ülker Çikolata Avantaj Paketi
    • 72 gr
    • %20 Fazla
    • Sütlü kare /Bitter kare

    Nescafe Gold 150 gr
    +Nestle Klasik Sütlü Kare Çikolata 60 gr

    Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet
    Sinyal Genişletici
    • 2.4 GHz çalışma frekansı
    • 300 Mbps veri hızı (2.4 GHz)
    • 2 dBi anten gücü
    • 2 Antenli

    Döküm Tava
    • 26 cm • 5 Katmanlı
    • Soft touch sap

    Çelik Nihale
    • 4,5 mm Demir tel,
    3 mm Tel ayak,
    8 mm Bilye ayak
    • Krom kaplama

    Mutfak El Aleti Çeşitleri
    • Kalay kaplı çelik çubuklu çırpıcı
    • Silikon uçlu fırça

    Kadın Bonded Kaban / Erkek Bonded Mont
    • M-L-XL bedenlerde
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    Haberler Ekonomi 28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yeni indirimler yer alıyor! İşte ŞOK'ta çarşamba günü fiyat listesi