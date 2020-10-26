2000 yılından sonra emekli olmuş vatandaşların uzun süredir devam eden intibak düzenlemesinde halen bir çözüm bulunamadı. Düzenleme için yargı yolunun kapanmış olması, intibak ek zammı için tek çare meclis düzenlemesi. Bu kapsamda gözler ise Çalışma Bakanlığı'na çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, İntibak zammı ile SSK, Memur ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli intibak zamları ile ilgili merak edilenler... Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle kapatılacak. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN ADIM GELECEK Mİ?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın emeklilerin maaşlarında 55 TL ile 360 TL arasında zam öngören intibak düzenlemesi için çalışma halinde olduğu iddia edildi. Basında, bazı haber kaynaklarında yer alan çalışmalara dair ise bakanlığın henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.
Ancak hükümet emekli vatandaşlar için son yıllarda çok önemli adımlar attı. Emekli maaşları önce 1000 TL daha sonra 1500 TL sınırına çekildi. Bunun dışında dini bayramlarda yılda iki defa 1000 TL ikramiye kararı alındı. Uzmanlar emekliler için Çalışma Bakanlığı'ndan intibak düzenlemesini konusunda çalışma yapabileceğini değerlendiriyorlar.
EMEKLİ MAAŞI FARKI EK ÖDEMEYLE GİDERİLECEK
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirilmişti. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle kapatılacak. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.
SSK ve Bağ-Kur'luların intibak talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşında gözle görülür değişiklik olacak. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılıyor. makta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
İNTİBAK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
TALEPLER NE GETİRECEK?
* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
* İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.
Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR? MAAŞLARA ETKİSİ NE OLACAK?
2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi oldukça büyük önem taşıyor.
Zira daha önceki yıllarda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için bu düzenleme geldi. Bu düzenleme ile emekli maaşlarında 360 TL'ye varan artışlar yaşandı. Aynı düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara da sağlanması durumunda maaşlar hemen hemen o tutarda artacak.