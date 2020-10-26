1.500 TL alan emekli 55 bin ve 60 bin TL alabilir mi? Aylık emekli maaşına göre emekliler en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Emekli olan vatandaşlar kredi çekmek istediklerinde en önemli noktalardan birisi aylık maaş tutarı oluyor. Peki emekli vatandaşlar aylık maaş tutarlarına göre en fazla ne kadar kredi kullanabilirler? İhtiyaç kredilerinde devletin vermiş oldu yüzdelik oran konut kredisine nazaran biraz daha azdır. Buna göre ise bir emekli ancak en fazla maaşının %50 oranını aylık taksit ödemesi geçmeyecek şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Bu da 1.000 lira bir emekli maaşı alanın en fazla 500 TL aylık taksit ödeyeceği anlamına gelmektedir. 60 ay vadeli olarak maaşınızın yarısı ödemeli olarak bir kaç kredi hesaplaması yaptık.
EMEKLİLERİN KREDİ KULLANIM DETAYLARI
Emekli vatandaşların kredi kullanmalarına dair önemli bazı detaylar bulunuyor.
Bu detayların başında kredi çekecek emekli vatandaşın maaş tutarı geliyor. Emekli vatandaşın maaşı ne kadar yüksek ise kullanabileceği kredi tutarı o kadar yüksek oluyor. Emekli vatandaşların kredi kullanımlarında bir diğer etken faktör ise yaş. Bazı bankalar kredi çekecek vatandaşların belirli bir yaş sınırının altında olmasını talep edebiliyorlar.
Tüm bunların yanında maaşa göre alınabilecek kredi tutarları şu şekilde;
Konut Kredisi
Konut kredisi kullanmak isteyen bir emekli maaşının yüzde 70'i kadar kredi taksiti ödeyebilir. Bir kaç örnek vermek gerekirse;
* 1000 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 700 TL taksit ödeyebilir.
* 1500 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 1050 TL taksit ödeyebilir.
* 2000 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 1400 TL taksit ödeyebilir.
Bu rakamlar ele alındığında faiz oranlarının da etkisiyle 1.500 TL alan bir vatandaş 55 bin 60 bin TL'ye kadar kredi kullanabilir.
Emekli Kredisi Şartları Nelerdir?
Emeklilik kredisi için konut, taşıt ve ihtiyaca göre farklılıklar söz konusu. Aşağıdaki tabloda emeklilerin alabilecekleri kredi türüne göre gelir üzerinden karşılaştırmaları görebilirsiniz.
Kredi Türü Aylık Maaş Vade Çekilebilecek Tutar
Konut Kredisi 4.000 TL 120 ay 151.596 TL
İhtiyaç Kredisi 4.000 TL 36 ay 91.198 TL
Taşıt Kredisi 4.000 TL 60 ay 90.303 TL
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç kredisinde kullanılan oran ise maaşın yüzde 50'si kadar
* 1000 TL alan bir emekli ihtiyaç kredisi için aylık 500 TL taksit ödeyebilir.
* 1500 TL alan bir emekli ihtiyaç kredisi için aylık 750 TL taksit ödeyebilir.
* 2000 TL alan bir emekli ihtiyaç kredisi için aylık 1000 TL taksit ödeyebilir.
Emekli Kredisi için Sigorta Zorunluluğu Var mı?
Emekli kredisi için yasal olarak bankalara sunulan hayat sigortası zorunluluğu olmasa da yaş durumundan ötürü bu bir şart olarak müşterilere sunulabiliyor. Bankaların kendilerini güvence altına almaları için istenen hayat sigortası, diğer kredi seçeneklerinde zorunlu olmaksızın talep edilebiliyor.
İsteyen müşteri kredisini sigortalatma ya da sigortalatmama hakkına sahip. Fakat bankaya emekli kredisi üzerinden başvuruda bulunulduğunda, banka kendisi için hayat sigortasını zorunlu tutuyorsa bu durumun aksinin uygulanması mümkün olmuyor.
Emekli kredilerinde hayat sigortasının ön planda olmasının en önemli sebebi, herhangi bir vefat durumunda bankanın kalan taksitleri talep etmesi. Eğer kredi kullanan kişinin hayat sigortası varsa herhangi bir vefat durumunda sigorta tarafından kalan taksitler bankaya ödenir.
Eğer hayat sigortası yoksa krediyi kullanan kişinin mirasçıları, vefatın ardından bankaya ödeme yapmak durumunda kalır. Bu seçenekler doğrultusunda bankanın ödeme konusunda kendini garantiye almasının kolaylaştığı gibi krediyi kullanan kişiler için de bir güvence sağlanmış oluyor.
Emekli Kredisi Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekli?
Emeklilik kredisi için gerekli olan tüm belgeler genelde sistemde mevcut olduğu için çok fazla belge talep edilmiyor. Özellikle maaşınızı aldığınız bankadan kredi başvurusunda bulunacaksanız aylık maaş dökümü ve ikametgah belgesi istenmiyor. Maaş bankanız olmayan bir bankanın emekli kredisine başvururken genel olarak aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekiyor:
Aylık emekli maaşı dökümü
İkametgah belgesi
Konut kredisi alacaklar için alınacak olan konutun tapu fotokopisi
Taşıt kredisi alacaklar için ruhsat fotokopisi veya faturası
Çalışma durumu devam eden ya da kira geliri gibi ek geliri olan emekliler için ek gelir belgesi