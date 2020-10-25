Kadroya alınan taşeron işçilerin TİS görüşmeleri için heyecan başladı. Ekim ayının sonunda sona erecek sözleşmelerin ardından taşeron işçilerin iş kolu için düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlanmaya başladı. Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde. Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK TARİH
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde. Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.
YENİ HAKLAR NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?
Mali ve sosyal haklar için düzenlemeleri bekleyen taşeron işçiler yeni hakların ne zaman maaşlara ve diğer ödemelere yansıyacağını merak ediyorlar.
Bu noktada kritik tarih 31 Ekim 2020. Bu tarihe kadar geçerli olacak olan mevzuat, yeni haklar ile değişecek. Çalışma Bakanlığı işe yetkili sendikanın önümüzdeki günlerde bu görüşmelere başlamaları ve 31 Ekim tarihinden önce tüm detayların belli olması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin tayin hakkı konusunda mahkeme kararı bulunuyor. Bu karar eşi kamuda çalışan bir taşeron işçi tarafından açılan dava sonucunda ortaya çıktı. Mahkeme taşeron işçinin eşinin yanına naklen atama ile tayin edilmesine karar verdi.
İller arası gerçekleşen bu tayin hakkında önemli olan noktalar ise taşeron işçinin eşinin kamuda çalışması ve tayin talebinin iller arası olması.
Basında yer alan tayin hakkı düzenlemesinde ise taşeron işçiler için bazı olasılıklar ele alınıyor. Bunlardan birincisi il içi ve il dışı tüm taşeron işçiler için tayin hakkı olurken ikinci ihtimalde eşi başka ilde olan aile birliği olmayan taşeron işçiler için tayin hakkı.
Bunların dışında sadece kurum içi tayin hakkı sağlanması bir diğer ihtimal olarak gösteriliyor.
Taşeron işçilerin tayin hakkı taleplerinin 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ele alınması kuvvetle muhtemel. Çalışma Bakanlığı ile yetkili sendikanın bu konuda nasıl bir karar vereceği ise 900 bin işçi tarafından merak ediliyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN DÜZENLEME BEKLEDİĞİ BAŞLIKLAR
KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin kadro sürecinde sorun yaşadığı çeşitli hususlar oldu.
Taşeron işçiler özellikler görev tanımı konusunda büyük sorun yaşadılar. Kadroya alındıkları görevler sözleşmelerinde belirtilmediğinden kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırılan taşeron işçiler meslek dışı işler yapmak zorunda kaldılar. Bunun dışında ek ödemelerin düşük olması işçilerin dile getirdiği noktalardan. Taşeron işçilere 75 TL bayram ikramiyesi ödeniyor vergi kesintisiyle bu oran 53 TL oluyor. Taşeron işçiler bu konuların dışında ayrıca yüzdelik dilim, tayin hakkı konularında da düzenleme talep ediyorlar.
MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK?
4/D'li personellerin 2020 yılı sonunda en büyük beklentileri maaş zam oranlarına yönelik olacak.
Uzun süredir her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan işçiler alım güçlerinin düştüğünü bildirerek yüksek orandan zam talep ediyorlar. Ne Çalışma Bakanlığı ne de yetkili sendika herhangi bir açıklamada bulunmazken en düşük zam oranı için 2021 enflasyon hedefi yüzde 8.5 oranı üzerinde duruluyor. En yüksek oran için ise yüzde 15, yüzde 17.5 oranları sıkça konuşuluyor.
SEYYANEN ZAM TALEBİ TBMM'DE
Taşeron işçilerin maaşlarına seyyanen zam yapılmasına ilişkin talep TBMM'ye sunuldu. İYİ Parti tarafından sunulan kanun teklifinde taşeron işçilere enflasyon oranları ile maaş zammı arasında ki fark kadar zam yapılması istendi.
"Sendikalar ile kamu arasında personel ücretlerine gelecek artışların görüşmeleri devam etmektedir." Bu kapsamda, uzun zamandır geçim sıkıntısı çeken işçilerimize gereken zamlar yapılmalı, düzenlemeden itibaren geçen üç yılın enflasyon farkları da göz önünde bulundurularak mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor diyor, "
Bu zam teklifi kabul edilirse maaş zammı öncesinde taşeron işçilere yüzde 19 ile yüzde 20 oranında seyyanen zam yapılacak.