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    • Ekonomi
    • 25.10.2020 18:23
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    • 25.10.2020 18:23
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    merakla incelenmeye devam ediyor. Her hafta merakla beklenen ? Elektronik ürünlerden mutfak aletlerine, fincan setlerinden borcamlara, kek kalıplarından saklama kaplarına, havlulardan gıda ürünlerine daha pek çok seçenekte ürünler var. nu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Ekim 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Ekim 2020 oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar markete gitmeden önce ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarını belirliyor ve liste yapıyor. Yine dopdolu ürünler ile satışa sunulan ŞOK aktüel ürünlerde özellikle mutfak gereçleri ön plana çıkıyor. Mutfakta fazla zaman geçirenler için gerekli olan aletler de yer alıyor. Daha pek çok ürünü görmek haberimizdeki kataloğa göz atabilirsiniz.

    ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Tost Makinesi
    •Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
    • 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
    • Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
    • Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
    • Dik konumda muhafaza imkanı
    750W

    Magic Kahve Takımı
    • 12 Parça
    • Renkli
    • 6 Adet kahve fincanı
    • 6 Adet kahve tabağı

    Kek Kalıbı Çeşitleri
    • Granit efektli
    • Yanmaz yapışmaz

    Chef Karıştırma ve Saklama Kabı
    • 2500 cc

    Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set
    0,6 lt -1,3 lt - 2,35 lt

    Mikser Kabı
    • 2 lt
    • Kaydırmaz taban
    • Malzemeler karıştırılırken etrafa sıçratmaz

    Kanaviçe Kurulama Bezi
    45x70 cm
    Nakışlı
    Farklı renk seçenekleriyle

    Buldan Koltuk Örtüsü
    170x210 cm ï 4 Tarafı saçaklı
    Pamuklu
    Farklı renk seçenekleriyle

    Heinz Ketçap 700 gr
    +Mayonez 400 gr

    L'oreal Paris
    Kolajen Bakımı Kırışıklık Karşıtı Krem
    50 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Ekim 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?