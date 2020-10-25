ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Ekim 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Ekim 2020 oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar markete gitmeden önce ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarını belirliyor ve liste yapıyor. Yine dopdolu ürünler ile satışa sunulan ŞOK aktüel ürünlerde özellikle mutfak gereçleri ön plana çıkıyor. Mutfakta fazla zaman geçirenler için gerekli olan aletler de yer alıyor. Daha pek çok ürünü görmek haberimizdeki kataloğa göz atabilirsiniz.
ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tost Makinesi
•Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Dik konumda muhafaza imkanı
750W
Magic Kahve Takımı
• 12 Parça
• Renkli
• 6 Adet kahve fincanı
• 6 Adet kahve tabağı
Kek Kalıbı Çeşitleri
• Granit efektli
• Yanmaz yapışmaz
Chef Karıştırma ve Saklama Kabı
• 2500 cc
Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set
0,6 lt -1,3 lt - 2,35 lt
Mikser Kabı
• 2 lt
• Kaydırmaz taban
• Malzemeler karıştırılırken etrafa sıçratmaz
Kanaviçe Kurulama Bezi
45x70 cm
Nakışlı
Farklı renk seçenekleriyle
Buldan Koltuk Örtüsü
170x210 cm ï 4 Tarafı saçaklı
Pamuklu
Farklı renk seçenekleriyle
Heinz Ketçap 700 gr
+Mayonez 400 gr
L'oreal Paris
Kolajen Bakımı Kırışıklık Karşıtı Krem
50 ml