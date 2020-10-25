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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 10:33
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    • 26.10.2020 10:33
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    Saat 09.00'dan 16.00'ya kadar... Paraya para demiyor! ancak herkes bu işi yapamaz!

    Saat 09.00'dan 16.00'ya kadar... Paraya para demiyor! Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan (38), bu işi herkesin yapamadığını, günlük 400 TL kazandığını ve çok riskli olduğunu söyledi. Saat 09.00'da başladığı işi akşam 16.00'a kadar sürdüren Işıldak, dalların üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve en tehlikelisinin de kestanenin kabuğundaki dikenlerin gözlerine batma riski olduğuna dikkati çekti.

    Günlük 400 TL kazanıyor ancak herkes bu işi yapamıyor

    Paraya para demiyor! Ülkemizde yeni ortaya çıkan iş fikirleri vatandaşlara ilham vermeye devam ediyor. 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkelemek bu işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aydın'da kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip, döken Şaban Işıldak 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi. Ağaçlardan meyve silkme işine askerden döndükten sonra ağabeyinin aracılığı ile başladığını belirten Şaban Işıldak, "Bana işi de o öğretti'' şeklinde konuştu.


    İŞİ AĞABEYİNDEN ÖĞRENDİ

    Ağaçlardan meyve silkme işine askerden döndükten sonra ağabeyinin aracılığı ile başladığını belirten Şaban Işıldak, "Bana işi de o öğretti.

    Şimdi ekmek paramı sırıkla meyve silkerek kazanıyorum. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Tabii ki her iş zor ama bu işin riski daha fazla.

    Kestanenin dikenleri gözümüze batabiliyor. Geçen yıl yüzümün göz kısmıma yakın bir yerine kestane düştü, dikenleri battı. 6 adet dikeni zor çıkardık. Allah bizi korudu. Yaprak üstüne kesinlikle basmayacaksın bastığın an kayar.

    Her yıl neredeyse ağaçtan düşerek kolunu, bacağını kırıp, sakatlanan ve hatta ölenler oluyor. 15 ile 20 metre kadar yüksekliğe çıkıyoruz. Günlük 400 lira civarında bir yevmiye ile çalışıyoruz. Yapabilene göre çok iyi bir iş. Yükseklik korkusu olan kişiler asla bu işi yapamaz" dedi.
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    Haberler Ekonomi Saat 09.00'dan 16.00'ya kadar... Paraya para demiyor! Günlük 400 TL kazanıyor ancak herkes bu işi yapamaz!