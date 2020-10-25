O illerde yaşayanlar dikkat: 3.500-4.000 bin TL maaşla kamuya personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
İLAN METİNLERİ
İlan metinlerine baktığımızda aşağıdaki kamu kurumlarına personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi:
Manisa Besot Tic. A.Ş. 27.10.2020
Zonguldak Karapınar Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.10.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 30.10.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 24.10.2020
Afyonkarahisar Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 27.10.2020
Tokat Niksar SYDV Pers. Alımı 30.10.2020
Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başk. Pers. Alımı 26.10.2020
Sivas İmranlı Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 26.10.2020
İstanbul Gopkent Yönetim A.Ş. 27.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 31.10.2020
İzmir İzenerji İnsan Kayn.Bak.Onarım San.Tic.A.Ş28.10.2020
İzmir Mimas Bel. gıda Turm. İnşaat. San.Tic.A.Ş.26.10.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.24.10.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Personel Limited Şirketi.27.10.2020
Kocaeli Belde Özel Sağ.ve Eğt.Hizm.Sos.Hiz.Gıda ve İht.Mad.Paz.ve Tic.A.Ş.26.10.2020
Adana Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Tic. A.Ş.26.10.2020
Mersin Büyükşehir İmar İnş.Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San. ve Tic.A.Ş.24.10.2020
İzmir Karaburun Beld. Pers. Ltd. Şti. 27.10.2020
Kayseri Hacılar İmar İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. 24.10.2020
İstanbul Esper Esenler Beld. Pers. A.Ş. 30.10.2020
Osmaniye Kadirli Beld. Org. İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2020
Denizli Pamukkale SYDV Pers. Alımı 26.10.2020
Giresun Orbel Madencilik Petr. San. Tic. A.Ş. 24.10.2020
Mersin Erdemli Pers. A.Ş. 27.10.2020
Afyokarahisar Üç Hilal İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. 27.10.2020
Mersin Erdemli Personel A.Ş. 27.10.2020
İzmir Ödemiş Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.10.2020
Aydın Germencik AKN Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2020
Antalya Aksu Beld. Pers. A.Ş. 25.10.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2020
Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020
Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Ankara TÜBİTAK 02.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020
Konya Yunak Belediyesi Personel Hiz.Limited Şirketi 25.10.2020
Mersin SELTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2020
Malatya Doğanyol Tic.A.Ş.26.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 25.10.2020
Aydın Kuyucak Beld. Pers. Ltd. Şti. ENGELLİ Pers. Alımı 25.10.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2020
Manisa Besot Beld. Ulş. San. Tic. A.Ş. 26.10.2020
İzmir İzenerji Turz. Tic. A.Ş. 24.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 29.10.2020
Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Beden işçisi
- Güvenlik görevlisi
- Temizlik görevlisi
- Veteriner sağlık teknisyeni
- Veteriner hekim
- Operatör
- Şoför
- Jeoloji mühendisi
- Aşçı
- Okul öncesi öğretmeni
- İdari İşler uzmanı
- Destek personeli,
- Basın yayın işleri personeli
- Büro memuru
- Mühendis
- Mükine Mühendisi
- İşyeri hekimi,
- Danışma memuru
- İnşaat teknikeri
- Hasta yaşlı bakımı personeli
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.